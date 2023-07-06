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南警查獲越南觀光逾期女子 掃蕩出租大樓抓「豬仔」

▲台南市警五分局深化執行社區「清源專案 2.0」工作，5日再度於轄內出租大樓查獲越南籍觀光逾期女子1人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警五分局深化執行社區「清源專案 2.0」工作，5日再度於轄內出租大樓查獲越南籍觀光逾期女子1人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局深化執行社區「清源專案 2.0」工作，自2023年5月起，便持續編組專責警力清查轄內出租大樓，5日警方再度於轄內出租大樓查獲越南籍觀光逾期女子1人。

台南市議會市警局業務報告及質詢時，有議員曾針對火車站附近出租大樓疑似有「豬仔間」潛藏，恐成治安死角提出關切，由於市警五分局對於轄內可能的治安熱點非常重視，自5月起便已針對轄內出租大樓，持續編組專責警力進行地毯式清查並造冊列管，務求掃蕩可能容留各類非法犯罪之處所，累計專案工作期間至7月5日止，已查獲非法外僑從事色情案件1件2人、持觀光簽證來台逾期停留外僑8人、失聯移工4人，更有3名因有感警方查緝力道，厭倦逃亡生活，而自行到案之失聯移工，顯見專案工作已有效掃蕩轄內犯罪熱點，讓「豬仔間」無所遁形。

▲台南市警五分局深化執行社區「清源專案 2.0」工作，5日再度於轄內出租大樓查獲越南籍觀光逾期女子1人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警五分局長陳宇桓表示，掃蕩轄內治安場所，落實「清源專案2.0」及「社區警政再出發」是警方當前的重點工作，從近期國內發生人口販運案件之「豬仔間」可發現，短期出租套房因租金低廉且隱密性高，常為不法份子利用為犯罪場所，不法人口販運集團常於其中從事非法性交易、控制人身自由、性剝削等犯罪，對社會治安造成極大隱憂。

五分局為提供市民一個良好的治安環境，警方將持續針對有治安疑慮之出租套房實施清查，絕不容許有「豬仔間」出現，並鼓勵民眾能與警方同站一線，若發現住家附近可能的非法活動，積極向警方檢舉通報，共同維護社會治安！

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