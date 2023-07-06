　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南警青春專案保護青少年　寧靜專案科技執法地點公布

▲永康分局5日晚上結合環保局、監理站及交通警察大隊等，實施聯合稽查取締改裝汽機車，另配合環保局裝設聲音照相科技執法系統。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲永康分局5日晚上結合環保局、監理站及交通警察大隊等，實施聯合稽查取締改裝汽機車，另配合環保局裝設聲音照相科技執法系統。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

暑期青春專案7月至8月為期2個月，為取締噪音改裝車，降低青少年交通事故，永康分局5日晚上結合環保局、監理站及交警大隊等，在永大路永康拖吊場周邊道路及路口，實施聯合稽查取締改裝汽機車；另配合環保局啟動「寧靜專案」，擇「中山南路」路段裝設聲音照相科技執法系統，加強深夜改裝車輛，噪音取締。

▲永康分局5日晚上結合環保局、監理站及交通警察大隊等，實施聯合稽查取締改裝汽機車，另配合環保局裝設聲音照相科技執法系統。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局交通組組長葉敏旭說，這次聯合稽查專案攔查52餘部汽機車，取締擅自改裝LED強光燈25件，車輛違規改裝燈色5件，未帶安全帽2件，無照駕駛1件，越級駕駛1件，沒入拼裝微型電動二輪車1件，合計取締35件。

▲永康分局5日晚上結合環保局、監理站及交通警察大隊等，實施聯合稽查取締改裝汽機車，另配合環保局裝設聲音照相科技執法系統。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲永康分局5日晚上結合環保局、監理站及交通警察大隊等，實施聯合稽查取締改裝汽機車，另配合環保局裝設聲音照相科技執法系統。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局指出，交通組分析改裝噪音車輛出沒地點，配合環保局執行「寧靜專案」，在台20線「中山南路」路段，裝設聲音照相科技執法設備，全天候執法，系統可代替傳統人力，執行稽查作業，科學儀器舉證，可持續監測，不因人力而中斷，且可前往人力較難執行處進行取締，更能補強深夜之警力，分局爾後會加強與環保局橫向聯繫，滾動式檢討噪音熱點，適時移往熱點精準執法，以遏止改裝車輛妨礙安寧歪風。

▲永康分局5日晚上結合環保局、監理站及交通警察大隊等，實施聯合稽查取締改裝汽機車，另配合環保局裝設聲音照相科技執法系統。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局分局長甘炎民表示，根據民眾陳情案件及110報案，分析噪音熱點，分別為中山南路、永大路、中正北路、復國一路及大灣路等路段，此次配合環保局架設聲音照相科技執法，將在深夜、凌晨好發時段，啟動寧靜專案加強取締。

▲永康分局5日晚上結合環保局、監理站及交通警察大隊等，實施聯合稽查取締改裝汽機車，另配合環保局裝設聲音照相科技執法系統。（圖／記者林悅翻攝，下同）

ET快訊
李玟已立好遺囑「財產全留給最愛的她」
狗仔曝「李玟私下面」讚：完美女星！　1暖舉他記到現在
李玟世紀婚禮斥資6億！　嫁90億富商當繼母
快訊／台中工人遭「1萬1伏特」電擊！　失去生命跡象
29歲男騎士遭撞飛亡！　家屬急尋行車紀錄
藝術家遭控性侵！　強拍裸照稱「宇宙連結」
快訊／前議長服務處遭搜索！　檢調偵訊中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮夏雪芒果上市　另育出「蜜雪」保存期長一樣美麗可口

東港警小琉球宣交安+打詐　籲路口「慢、看、停」

屏東市出現今年首例本土登革熱個案　曾到雲林古坑

農委會攜手君達集團串聯產官學界　永續農業論壇即起報名

南警青春專案保護青少年　寧靜專案科技執法地點公布

三芝夏日火力全開周末登場　評鑑「總統牌西瓜」清涼消暑

打造便捷生活！新北攜手企業共創智慧城市

新北轉型關鍵引擎　新莊北側知識產業園區勢在必行

淡北道路66億開標傳捷報　有望今年如期開工

響應新北市機車安全月　板橋里長結合路老師宣導高齡道安

李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

李玟40秒告別音檔

李玟患離世享年48歲！　家人悲痛證實

又漲！阿堂鹹粥1碗賣300元　菜單新規定讓饕客無法接受

開車遇行人「繼續嚕」遭罰　網批不長眼...結局竟反轉

洪曉蕾一到西班牙「隔天進加護病房」　前夫曝病情…想帶回台治療被拒！

花蓮夏雪芒果上市　另育出「蜜雪」保存期長一樣美麗可口

東港警小琉球宣交安+打詐　籲路口「慢、看、停」

屏東市出現今年首例本土登革熱個案　曾到雲林古坑

農委會攜手君達集團串聯產官學界　永續農業論壇即起報名

南警青春專案保護青少年　寧靜專案科技執法地點公布

三芝夏日火力全開周末登場　評鑑「總統牌西瓜」清涼消暑

打造便捷生活！新北攜手企業共創智慧城市

新北轉型關鍵引擎　新莊北側知識產業園區勢在必行

淡北道路66億開標傳捷報　有望今年如期開工

響應新北市機車安全月　板橋里長結合路老師宣導高齡道安

起亞虎「Thank You」大聯盟資歷洋投　前獅投勝騎士入隊年薪曝光

李玟已立好遺囑「財產全留給最愛的她」！知情人士揭老公行蹤

莫德納在上海簽署投資備忘錄　將在陸研發、製造、銷售mRNA藥物

彰化男榔頭打死妻！18歲兒滿臉血衝超商求救　家庭背景曝

囤房稅擬改採全國歸戶　民進黨：逐步實踐居住正義

楚奧特左手開刀！教頭馬上致電　倫登自打球腿傷未進傷兵

香港娛樂圈魔咒「每10年逢尾數3」必有巨星殞落！李玟死訊再應驗

雲林登革熱增8例！　國軍化學兵群會勘熱區...將協助清消

冰島一天發生2200次地震　氣象局調升「火山警戒」：可能即將噴發

面板雙虎發威！群創早盤漲逾4%　成交量破13.6萬張

驚險！台61休旅車停內車道　2女1男路肩激動拉扯

地方熱門新聞

路上遇見山羌和水鹿　動保處教一秒分辨

芬園荔枝大爆發多10倍！價格崩了

屏東移除綠鬛蜥逾5萬隻　農業處籲民眾發現通報

山友登馬崙山　墜數百米山谷亡

「基隆鬼廟」治安問題　謝國樑指示對症下藥

撿到手機「無法送派出所」　失主請員警陪同領回

南警寧靜專案科技執法地點公布

淡北道路開標傳捷報　有望今年如期開工

空中大學圍牆拆了　人行道變寬

清潔隊員僅15歲　環保局：監護人須簽文件

水電工欠繳稅款罰鍰15萬執行拘提後繳清

台南市民生百貨業者設置「防颱專區」

孫得恩就任屏東霧臺分駐所長

淡水竹圍公保地解編8.16公頃　1.79公頃變公園綠地

更多熱門

相關新聞

青少年職涯規劃研習營

青少年職涯規劃研習營

為打造台南市長黃偉哲「希望家園」的施政願景，勞工局2023年規劃2場次「青少年職涯規劃研習營」，5日第1梯次活動在台南老爺行旅辦理，希望透過營隊的方式讓年輕朋友從認識自己、職涯探索、履歷撰寫、面試技巧模擬等實戰經驗來幫大家進行職前準備及規劃。

路人遭擦撞踉蹌　BMW駕駛沒停車就開走

路人遭擦撞踉蹌　BMW駕駛沒停車就開走

花蓮警「青春專案」開跑連3天臨檢

花蓮警「青春專案」開跑連3天臨檢

安平警攜手店家要讓青少年健康過暑假

安平警攜手店家要讓青少年健康過暑假

青春專案首次聯合稽查

青春專案首次聯合稽查

關鍵字：

南警青春專案保護青少年寧靜專案科技執法

讀者迴響

熱門新聞

李玟搶救過程曝光！洗澡「突流血衝出浴室」

快訊／李玟輕生離世！享年48歲　家人悲痛證實

李玟富商老公傳3度偷吃　他爆消失好幾天

Toyz還是倒⋯鍾培生狠命揍臉取勝

小哥哥先噴血　孫生獲勝感言超嗆

Toyz宣布：「中焙生乳紅茶」限時全台免費

李玟40秒告別音檔陸網瘋傳　最後遺言太催淚

李玟最經典歌曲　鄉民一致認同是這首

李玟到院就被判「沒救了」　86歲老母心碎1舉動求醫：別放棄女兒！

女客「沒穿內褲試緊身裙」！隔天退貨遭拒

李玟輕生「80歲媽媽最先發現」！

李玟發飆嗆陸綜卻遭報復！網湧入節目組

阿堂鹹粥又漲了「1碗飆到300元」！饕客：不吃了

抑鬱輕生被問：怎不看醫師　11年患者吐心聲

小S深夜哭了：我真的好難過！

更多

最夯影音

更多
李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大

李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大
酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面