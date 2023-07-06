南警青春專案保護青少年　寧靜專案科技執法地點公布

▲永康分局5日晚上結合環保局、監理站及交通警察大隊等，實施聯合稽查取締改裝汽機車，另配合環保局裝設聲音照相科技執法系統。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

暑期青春專案7月至8月為期2個月，為取締噪音改裝車，降低青少年交通事故，永康分局5日晚上結合環保局、監理站及交警大隊等，在永大路永康拖吊場周邊道路及路口，實施聯合稽查取締改裝汽機車；另配合環保局啟動「寧靜專案」，擇「中山南路」路段裝設聲音照相科技執法系統，加強深夜改裝車輛，噪音取締。

永康分局交通組組長葉敏旭說，這次聯合稽查專案攔查52餘部汽機車，取締擅自改裝LED強光燈25件，車輛違規改裝燈色5件，未帶安全帽2件，無照駕駛1件，越級駕駛1件，沒入拼裝微型電動二輪車1件，合計取締35件。

永康分局指出，交通組分析改裝噪音車輛出沒地點，配合環保局執行「寧靜專案」，在台20線「中山南路」路段，裝設聲音照相科技執法設備，全天候執法，系統可代替傳統人力，執行稽查作業，科學儀器舉證，可持續監測，不因人力而中斷，且可前往人力較難執行處進行取締，更能補強深夜之警力，分局爾後會加強與環保局橫向聯繫，滾動式檢討噪音熱點，適時移往熱點精準執法，以遏止改裝車輛妨礙安寧歪風。

永康分局分局長甘炎民表示，根據民眾陳情案件及110報案，分析噪音熱點，分別為中山南路、永大路、中正北路、復國一路及大灣路等路段，此次配合環保局架設聲音照相科技執法，將在深夜、凌晨好發時段，啟動寧靜專案加強取締。