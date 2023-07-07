囤房稅2.0會轉嫁到租金？鄉民嘆「租屋地獄來臨」　財政部說明了

▲行政院通過房屋稅差別稅率2.0方案。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

行政院會6日通過「房屋稅差別稅率2.0方案」，未來課徵囤房稅將採「全國歸戶」，非自用住宅的稅率也調整為2%到4.8%，預計明年上路、後年課徵，不過這也讓不少租屋族擔憂，囤房族勢必會將稅率轉嫁到租金，未來台灣恐成「租屋地獄」。對此，財政部表示，若房屋有出租且申報所得達標準，上限稅率將從現行3.6%調降至2.4%，因此不會有房租轉嫁問題。

「房屋稅差別稅率2.0方案」，不但囤房稅率由現行的1.5％至3.6％，調升至2％至4.8％，更祭出「全國歸戶」機制。若拍板定案將在明年上路，後年課稅。於各縣巿置產的多屋族、置產客、都更開發商將首當其衝，估計逾49萬戶受影響。

▲囤房稅新舊制比較。（表／ETtoday彙整）

不過有專家認為，囤房稅對整體房市交易量影響較少，反而將衝擊租屋市場，以國際少數實施囤房稅的南韓為例，執政黨2018年推出多房持有者最高課徵6%的綜合不動產稅，但忽略大首爾地區供需不均問題，導致房東大幅將稅金轉嫁到租金上，並在3年時間，讓區域房價大漲5成，租金同時飆漲2成，使首爾成為「租屋地獄」。

消息一出，不少鄉民紛紛在PTT哀號「肯定轉嫁阿，不然你們一直喊政策越打越高是喊爽的喔，就是因為轉嫁才會一直漲啊」、「一直加稅當然就一直轉嫁，台灣租屋地獄來臨」、「加一堆稅只是讓買不起的變成租不起，想想物價飆漲害到誰就知道了」、「一定轉嫁的，升息就是一個例子，只是房客要不要吞，房東聯合漲價效應的話，有不吞的可能嗎」。

對此，財政部賦稅署副署長陳慧綺說明，出租且申報租賃所得達租金標準的房屋，或繼承取得共有住家用房屋的法定稅率，將從1.5%到3.6%降至1.5%到2.4%，若閒置才會調高其法定稅率上、下限稅率為2%~4.8%，因此修法並不會增加房東稅負，也不會有稅金轉嫁的問題，反而能鼓勵房東投入租賃市場，另外也希望藉由降低誠實申報房東的稅負，減少租屋黑數情況。