囤房稅2.0拍板！採全國歸戶稅率最高4.8%　3族群影響最大

▲政府全力壓低房價，盼能實現居住正義。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院會今天通過「房屋稅差別稅率2.0方案」，未來課徵囤房稅將採「全國歸戶」，非自用住宅的稅率也調整為2%到4.8%，預計明年上路、後年課徵。財政部賦稅署長宋秀玲說，此次修法受影響主要是非自住、空置未使用，出租未申報或申報未達租金標準3類，適用稅率是2%至4.8%，約36萬戶房屋稅負會增加。

財政部賦稅署長宋秀玲說明，舉例來說，若持有房屋者在某縣市有2戶、10個縣市有20戶，過去是分開在每個縣市都以2戶的稅率計算，未來修法改為「20戶」的稅率來計算。

此外，宋秀玲也提到，過去是授權地方政府視情況「可」訂定，未來修法後，法條文字上也改為「必須」訂定，要求地方政府都必須訂定差別稅率。

宋秀玲說，出租且申報租賃所得達租金標準的房屋，或繼承取得共有住家用房屋的法定稅率，調整為 1.5到2.4%，避免傷及無辜；建商餘屋持有年限在2年以內者，法定稅率調整為2%到3.6%，但若超過2年就要是用最高稅率4.8%。

根據財政部統計，全國單一自住者改課1%房屋稅，約有328萬戶可受益，預計可以減稅24.35億；而出租申報租金者，約18萬戶受益，繼承取得共有的房屋占少數。上述3類型加總，約有346萬戶可受益，占全部開徵件數的38%左右。

宋秀玲說，真正希望透過此次修法適用較高稅率者有3族群，包括出租未申報或申報未達租金標準者、住宅非自住用者、住宅空置未使用者等，大概36萬戶房屋會增加稅負的。