　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

行政院出手！不只讓囤房者繳高稅　3族群共346萬戶可獲降稅利多

▲▼木柵景美房市配圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲政府出手打炒房，增加囤房者持有成本。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院會今天通過「房屋稅差別稅率2.0方案」，未來課徵囤房稅將採「全國歸戶」，非自用住宅的稅率也調整為2%到4.8%，預計明年上路、後年課徵。但同時，全國單一自住者稅率也調低到1%，且出租申報所達租金標準者、繼承取得共有房屋者稅率也調降到1.5%到2.4%，3族群約346萬戶可受惠，占全部開徵件數的38%左右。

根據財政部統計，全國單一自住者改課1%房屋稅（排除豪宅，標準由各縣市訂之），約有328萬戶可受益，預計可以減稅24.35億；而出租申報租金達標準者，約18萬戶受益、少數透過繼承取得共有的房屋者，稅率也調降到1.5%到2.4%。上述3類型加總，約有346萬戶可受益，占全部開徵件數的38%左右。

財政部長莊翠雲說，房屋稅採差別稅率是自103年時修正《房屋稅條例》後實施，也就是非自住自家用房屋，地方政府可以按照持有戶數在1.5%到3.6%之間訂定差別稅率。

莊翠雲表示，在過程中，地方政府還有財政部也不斷互相討論，財政部也輔導各地方政府依據自治條例訂定差別稅率。長時間以來也不斷在觀察地方政府實施情形，目前已經有10個地方政府實施差別稅率。

莊翠雲說，現在認為說可以做全國總歸戶，因為當時有地方政府對全國總歸戶不認同，實施這麼長時間大家都有一定基礎，認為可以實施全國總歸戶。

ET快訊
快訊／今年首例本土霍亂！20多歲男上腹絞痛+水便逾15次
快訊／被新執行長偷襲熊抱　啦啦隊正妹最新發聲
快訊／3縣市飆37.9度！　高溫警報範圍曝
爸「打死妻追殺兒」原因曝！　18歲少年全身血求救
快訊／石門驚見浮屍　「下身裸露」
自爆睡過「77位網紅、小模」！　酷炫吐真相
快訊／蕾菈催生中！　老公女兒陪產
炎亞綸確定回不去！　《營業中》鬆口回應
PLG新執行長「突襲熊抱」啦啦隊員！　影片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

律師列7年來打炒房政策　嘆：別買不起就抱怨政府沒作為

陳其邁、藍正龍都服國民兵役　國防部預告廢止相關管理運用辦法

賴清德投書時機、身分藏玄機？　黃揚明：趁侯友宜失分乘勝追擊

設加害人資料庫、最重罰50萬　范雲提「性平三法」修法草案

台中捷運橘線鄰近軍機場跑道卡關2年　楊瓊瓔跨部會協調達成共識

行政院出手！不只讓囤房者繳高稅　3族群共346萬戶可獲降稅利多

囤房稅2.0拍板！採全國歸戶稅率最高4.8%　3族群影響最大

「兵役問題攸關年輕族群」　趙少康：候選人絕對不能怕美國

打炒房出招！政院拍板囤房稅2.0　邱顯智：放羊的孩子迷途知返

還要忍6週！大稻埕煙火害市民大道塞到晚上10點　李四川允諾檢討

李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

李玟40秒告別音檔

李玟患離世享年48歲！　家人悲痛證實

又漲！阿堂鹹粥1碗賣300元　菜單新規定讓饕客無法接受

開車遇行人「繼續嚕」遭罰　網批不長眼...結局竟反轉

洪曉蕾一到西班牙「隔天進加護病房」　前夫曝病情…想帶回台治療被拒！

律師列7年來打炒房政策　嘆：別買不起就抱怨政府沒作為

陳其邁、藍正龍都服國民兵役　國防部預告廢止相關管理運用辦法

賴清德投書時機、身分藏玄機？　黃揚明：趁侯友宜失分乘勝追擊

設加害人資料庫、最重罰50萬　范雲提「性平三法」修法草案

台中捷運橘線鄰近軍機場跑道卡關2年　楊瓊瓔跨部會協調達成共識

行政院出手！不只讓囤房者繳高稅　3族群共346萬戶可獲降稅利多

囤房稅2.0拍板！採全國歸戶稅率最高4.8%　3族群影響最大

「兵役問題攸關年輕族群」　趙少康：候選人絕對不能怕美國

打炒房出招！政院拍板囤房稅2.0　邱顯智：放羊的孩子迷途知返

還要忍6週！大稻埕煙火害市民大道塞到晚上10點　李四川允諾檢討

手機變掌機！Joy-Con控制器讓你玩手遊　儀式感滿滿根本Switch

泰語沉浸式樂學夏令營登場　謝國樑體驗實作泰式奶茶

和毛孩一起！入住宜蘭絕美山林玻璃屋民宿　開啟一趟芬多精之旅

紅雀後援「驚天暴傳」遭逆轉　球隊恐面臨百年來最差戰績　

中國管制鎵鍺出口抗美晶片禁令　台積電：不影響生產

3C通路推暑期優惠　安卓旗艦機「現砍萬元」

【廣編】以台灣布袋戲文化為靈感　電通集團旗下isobar獲坎城首屆遊戲娛樂創意銅獅獎

普天宮捐贈價值300萬救災裝備　無私善舉守護市民

今年首例本土霍亂！20多歲男上腹絞痛+水便逾15次　發病前曾生食海鮮

律師列7年來打炒房政策　嘆：別買不起就抱怨政府沒作為

八寶粥倒桌上假裝嘔吐...　調皮孫捧起吃下嚇壞嬤！

政治熱門新聞

囤房稅2.0來了！改採全國歸戶　稅率最高4.8％且累進課徵

快訊／搶票了！柯文哲7／29開演唱會

提議「賴清德參加遊行打臉黃國昌」　吳欣岱道歉

快訊／大巨蛋工人不幸往生　北市勞動局要求局部停工＋開罰30萬元

政院拍板調高囤房稅　侯友宜：賴清德說房價在降「這不是瞎話嗎？」

男性152公分、BMI 32可當志願役　國防部預告放寬招募體格限制

金溥聰查證踢爆：花90萬就可操作選舉民調！

高嘉瑜細數李玟12首神曲：都是去KTV會唱的歌

柯文哲譏「侯侯有三種」　郭正亮讚：厲害！讓九二共識議題沒了

打詐國家隊遭批亂撒幣　柯P：不要變國家詐騙隊

國民黨2024能贏？　柯志恩分析：正規軍已經強於民進黨

快訊／吳崑玉道歉了　「屬情治圈江湖傳聞」

侯友宜兵役政策轉彎！金溥聰指「沒照稿念」　他建議：乾脆侯下金上

賴清德該不該參加716遊行？　學者喊：拜託你不要去

更多熱門

相關新聞

囤房稅2.0拍板！採全國歸戶稅率最高4.8%　3族群影響最大

囤房稅2.0拍板！採全國歸戶稅率最高4.8%　3族群影響最大

行政院會今天通過「房屋稅差別稅率2.0方案」，未來課徵囤房稅將採「全國歸戶」，非自用住宅的稅率也調整為2%到4.8%，預計明年上路、後年課徵。財政部賦稅署長宋秀玲說，此次修法受影響主要是非自住、空置未使用，出租未申報或申報未達租金標準3類，適用稅率是2%至4.8%，約36萬戶房屋稅負會增加。

打炒房出招！政院拍板囤房稅2.0　邱顯智：放羊的孩子迷途知返

打炒房出招！政院拍板囤房稅2.0　邱顯智：放羊的孩子迷途知返

囤房稅2.0明年上路！稅率最高4.8%　估稅收增26億

囤房稅2.0明年上路！稅率最高4.8%　估稅收增26億

搶在716遊行前！政院拍板囤房稅2.0　黃國昌：代表他們會怕

搶在716遊行前！政院拍板囤房稅2.0　黃國昌：代表他們會怕

修法打擊囤房客　陳建仁：符合公平正義

修法打擊囤房客　陳建仁：符合公平正義

關鍵字：

行政院財政部房屋稅差別稅率囤房稅囤房房東

讀者迴響

熱門新聞

李玟已立好遺囑「財產全留給最愛的她」

李玟搶救過程曝光！洗澡「突流血衝出浴室」

快訊／李玟輕生離世！享年48歲　家人悲痛證實

Toyz還是倒⋯鍾培生狠命揍臉取勝

獨／李玟半年前罹患乳癌！　獨自動刀抗癌「老公卻在外旅遊」

李玟富商老公傳3度偷吃　他爆消失好幾天

曾答應女兒報仇　母指名藝術家：該受死了

小哥哥先噴血　孫生獲勝感言超嗆

Toyz宣布：「中焙生乳紅茶」限時全台免費

小S深夜哭了：我真的好難過！

謝姓藝術家被控性侵後神隱⋯臉書被灌爆

獨／李玟「原本7月要離婚」　好友痛揭心碎內幕：她太愛了！

李玟發飆嗆陸綜卻遭報復！網湧入節目組

曾找100兄弟保護李玟！黃立成心痛發文

李玟6億婚禮「踩爛玻璃」儀式

更多

最夯影音

更多
李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大

李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大
不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面