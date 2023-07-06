行政院出手！不只讓囤房者繳高稅　3族群共346萬戶可獲降稅利多

▲政府出手打炒房，增加囤房者持有成本。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院會今天通過「房屋稅差別稅率2.0方案」，未來課徵囤房稅將採「全國歸戶」，非自用住宅的稅率也調整為2%到4.8%，預計明年上路、後年課徵。但同時，全國單一自住者稅率也調低到1%，且出租申報所達租金標準者、繼承取得共有房屋者稅率也調降到1.5%到2.4%，3族群約346萬戶可受惠，占全部開徵件數的38%左右。

根據財政部統計，全國單一自住者改課1%房屋稅（排除豪宅，標準由各縣市訂之），約有328萬戶可受益，預計可以減稅24.35億；而出租申報租金達標準者，約18萬戶受益、少數透過繼承取得共有的房屋者，稅率也調降到1.5%到2.4%。上述3類型加總，約有346萬戶可受益，占全部開徵件數的38%左右。

財政部長莊翠雲說，房屋稅採差別稅率是自103年時修正《房屋稅條例》後實施，也就是非自住自家用房屋，地方政府可以按照持有戶數在1.5%到3.6%之間訂定差別稅率。

莊翠雲表示，在過程中，地方政府還有財政部也不斷互相討論，財政部也輔導各地方政府依據自治條例訂定差別稅率。長時間以來也不斷在觀察地方政府實施情形，目前已經有10個地方政府實施差別稅率。

莊翠雲說，現在認為說可以做全國總歸戶，因為當時有地方政府對全國總歸戶不認同，實施這麼長時間大家都有一定基礎，認為可以實施全國總歸戶。