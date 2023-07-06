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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜嗆房屋稅2.0「打假的」　綠委：包租公喊居住正義才是笑話

▲▼新北市長侯友宜針對時事受訪 。（圖／記者許靖騏攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

記者杜冠霖／台北報導

行政院會6日審議「房屋稅差別稅率2.0方案」，未來課徵囤房稅將採「全國歸戶」，非自用住宅的稅率也調整為2%到4.8%。國民黨總統參選人侯友宜痛批政府「打假的」、「講笑話」。民進黨立委莊競程則反譏，百間套房說不清的包租公侯友宜批評房屋稅政策，還上街喊居住正義，「這才是天底下最鬧的笑話吧！」

行政院會今通過「房屋稅差別稅率2.0方案」，未來課徵囤房稅將採「全國歸戶」，非自用住宅的稅率也調整為2%到4.8%，預計明年上路、後年課徵。財政部賦稅署長宋秀玲說，此次修法受影響主要是非自住、空置未使用，出租未申報或申報未達租金標準3類，適用稅率是2%至4.8%，約36萬戶房屋稅負會增加。

對於相關方案，侯友宜直言，民進黨執政7年，黑金、低薪、高房價，從來沒有打房，就像打詐一樣都在打假的，這時候推出來，就像賴清德說房價在降，不是瞎話嗎？

對此，莊競程表示，對於居住正義，過去7年多以來，執政黨一直努力推動，包括租屋津貼、社會住宅，再到如今祭出囤房稅修法，所有進步的政策正在一步一步漸入佳境。反觀，六都只剩下新北市依舊維持最低的1.5% 囤房稅稅率，「不知道侯市長是忘了還是害怕想起來？」

莊競程指出，且回顧上次選舉期間被爆出的「包租公」爭議，最近更傳出重新裝潢招租，租金上漲到單人套房月租金就要1.6萬元，侯市長至今還是說不清、講不明，「而這個沒有草的草包，過幾天要跟著上街喊居住正義，這才是天底下最鬧的笑話吧！」

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