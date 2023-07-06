黃國昌自嘲「畸零王」直播萬人觀看　親揭土地變停車場真相

▲前時力立委黃國昌發起7/16「公平正義」上凱道遊行活動。（圖／翻攝黃國昌YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

網紅「館長」陳之漢與前時代力量立委黃國昌日前以「司法正義」、「居住正義」為訴求，號召民眾7月16日走上凱道遊行，然而黃國昌因名下有23筆土地與房產，近日被親綠粉專狂轟。對此，黃國昌也透過直播一一將土地進行說明，「這種潑屎潑糞的讓人很厭煩。講白的一句話，有房有地的人不能夠支持居住正義」。

黃國昌6日晚間在YT直播表示，他曾預言號召上凱道遊行後，就會遭到綠營、側翼等各方攻擊，再看看現在的情況，「有沒有覺得老師很厲害」，「可悲的是他們的行為模式很好預測」，但也希望不要被對方模糊了居住正義的訴求，並邀請民進黨總統候選人賴清德參與遊行，跟民眾說明居住正義的理念。此外，黃國昌的直播開始後，不到20分鐘就累積萬人線上觀看。

黃國昌表示，他很感慨，現在這些人都跑到他家附近打擾鄰居，過去也發生這些事，希望對方有點人性，如今再次發生，重申「黃國昌不炒房不炒地」，認為不要再拿23筆不動產來炒冷飯。

「浪費我的時間」，黃國昌說，過去有人以為他住豪宅，但到場才認為外觀像是危老建築，但他認為房子老歸老，這就是他的家，「我上次買賣不動產應該是10年前的事情，就我老爸給我的」，「要惡意抹的人永遠抹不完」，透天被登記成4筆，是地政系統紀錄的，他也沒辦法。

黃國昌指出，板橋的房子是老婆跟他結婚時買的，另外3個「共同使用部分」，是都市公寓大廈裡面共有的部分，房子大小為20幾坪。

▲黃國昌刻意惡搞自己做圖。（圖／翻攝黃國昌YouTube）



畸零地部分，其中5筆汐止的是房子的基地，他也不知道為什麼會被切得這麼碎，「去問汐止地政事務所是怎麼一回事」；另外，板橋的部分就是妻子買房子的基地，因此其中14筆都是兩間房。

黃國昌說，汐止水源段有3筆，2筆則是他爺爺當初買給他的，因為家裡務農，這兩塊地都是農地，買入時間為民國63年，另1筆則是他爸媽買給他孩子的。

▲黃國昌表示，停車場這塊地早就由父母租給別人使用。（圖／記者項瀚攝）



黃國昌說，「我老實講，這種潑屎潑糞的讓人很厭煩。講白的一句話，有房有地的人不能夠支持居住正義，今天我老婆很反對我開這直播，她說我們正正當當的人為什麼要給人家糟蹋？她跟我住在汐止的鄉下，但我說了，那是我們最溫暖的家。每一筆都清楚地列出來，為什麼要給人糟蹋？我跟我老婆說聲不好意思，嫁給我很倒楣，讓她受連累。」

同時，黃國昌打開《ETtoday新聞雲》的「直擊！黃國昌汐止土地 除了『菜園』還有停車場」報導，大讚記者持平報導，看到甚麼說甚麼，且對於房地產知識、查證都有做到位。

針對341坪土地被用為停車場部分，黃國昌表示，該塊土地就是他父母買給他孩子的地，也未在上面開設停車場；他解釋，那塊地很早就被鄰居承租，每個月租金為3萬元，1年租賃所得36萬元，都可以查得到，「我黃國昌誠實報稅，竟然還有一堆民進黨敢在那邊噴，說我逃漏稅，莫名其妙」，且租金好幾年都沒有漲，直到今年才漲2000元，變為3萬2000元，「錢匯到爸爸媽媽的戶頭，但因為我爸媽跟我住在一起，兩個老人家算我撫養的，所以所得還是申報在我名下，事情就是這麼簡單」。

另外，黃國昌父母當初租地給朋友時，就有在租約上註明，使用土地使用要合法，若有違法就收回，他也未再管理該塊地的使用用途。他歡迎政府去查，違法就罰、依約處理，並請這位朋友多擔待，抱歉讓對方受牽連。