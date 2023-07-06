　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

群組對話外流！提議「賴清德參加遊行打臉黃國昌」　吳欣岱道歉

▲▼吳欣岱 基進黨。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳欣岱道歉。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／綜合報導

時代力量前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢將在16日舉辦「公平正義救台灣」活動，上凱道訴求司法正義、落實居住正義。傳出台灣基進北市黨部主委吳欣岱建議，民進黨總統參選人賴清德參加遊行，引發綠營不同意見。對此，吳證實，有在封閉群組提議「賴副也參加來打臉黃國昌」，「因訊息外流而造成大家的疑惑與憤怒，感到非常抱歉。」

吳欣岱5日晚間在臉書說，黃國昌、陳之漢合謀的716遊行，是用民粹的手段煽動仇恨，圖利藍白陣營，目的在下架本土政權（背後有中國因素），「我絕對否定這場遊行的正當性」。

▼黃國昌、館長號召16日上凱道。（圖／記者李毓康攝）

▲▼「716上凱道，公平正義救台灣」發起人館長陳之漢與黃國昌前往民進黨中央黨部遞送邀請函。（圖／記者李毓康攝）

吳欣岱表示，在美國聚會時，曾與各方討論如何降低這場遊行對賴副選情的衝擊？在各種可能的發想中，包括了「賴副參加遊行來打臉黃國昌」的建議，於是在另一個群組（封閉）也討論如何降低中國同路人從這場遊行獲利時，她將「賴副也參加」的提議拋出來討論，想看看大家評估。

吳欣岱指出，「基本上，我的目的就是要打臉黃國昌」，她在群組內部的討論過程，拋出了不夠周延的想法，雖然不是最終判斷，但仍因訊息外流而造成大家的疑惑與憤怒，感到非常抱歉。

「我會記取教訓」，吳欣岱說，政治人物即使在內部討論，也應三思而發言，因為一字一句，不論場合都可能造成遠離自己初衷的政治效果，「對於我的不夠謹慎，造成大家的困擾，再次致上歉意。」

而這場716凱道遊行，民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘都將出席。賴清德因活動當天是民進黨全代會，會再視情況評估是否參與。

▼賴清德。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 賴清德主持民進黨立委提名記者會-賴清德。（圖／記者黃克翔攝）

ET快訊
李玟、艾成「抑鬱輕生」被問：怎不看醫師？　11年重症患者訴心
李玟「放棄念大學」賺錢給圓夢！　二姊淚崩：下輩子繼續做家人
李玟到院就被判「沒救了」　86歲老母心碎1舉動求醫：別放棄女
李玟搶救過程曝光！洗澡「突流血衝出浴室」　送醫一度恢復心跳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

群組對話外流！提議「賴清德參加遊行打臉黃國昌」　吳欣岱道歉

高嘉瑜細數李玟12首神曲：都是去KTV會唱的歌　願妳另個世界快樂

打詐國家隊花10億裝修遭批亂撒幣　柯文哲：不要變國家詐騙隊

馬英九邀陸生訪台教育部准了　馬辦：盼蔡英文挺兩岸青年交流

曾被估輸20萬票！盧秀燕揭自身經驗　鼓勵侯友宜「Never give up」

王金平號召百位立委力挺　侯友宜再打九二共識牌、批綠黑金橫行

「換侯」甚囂塵上？　吳斯懷斷言「認知作戰」：綠營發動假訊息

「不折不扣鐵漢市長！」　蕭萬長大讚侯友宜：當選後台灣和平指日可待

九二共識是通關密語！王金平揪150立委挺侯友宜　讚大隻雞慢啼

「挺侯友宜、就是力挺中華民國」　朱立倫狂打兩岸戰爭與和平牌

李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大

李玟40秒告別音檔

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

開車遇行人「繼續嚕」遭罰　網批不長眼...結局竟反轉

又漲！阿堂鹹粥1碗賣300元　菜單新規定讓饕客無法接受

李玟患離世享年48歲！　家人悲痛證實

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

洪曉蕾一到西班牙「隔天進加護病房」　前夫曝病情…想帶回台治療被拒！

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

群組對話外流！提議「賴清德參加遊行打臉黃國昌」　吳欣岱道歉

高嘉瑜細數李玟12首神曲：都是去KTV會唱的歌　願妳另個世界快樂

打詐國家隊花10億裝修遭批亂撒幣　柯文哲：不要變國家詐騙隊

馬英九邀陸生訪台教育部准了　馬辦：盼蔡英文挺兩岸青年交流

曾被估輸20萬票！盧秀燕揭自身經驗　鼓勵侯友宜「Never give up」

王金平號召百位立委力挺　侯友宜再打九二共識牌、批綠黑金橫行

「換侯」甚囂塵上？　吳斯懷斷言「認知作戰」：綠營發動假訊息

「不折不扣鐵漢市長！」　蕭萬長大讚侯友宜：當選後台灣和平指日可待

九二共識是通關密語！王金平揪150立委挺侯友宜　讚大隻雞慢啼

「挺侯友宜、就是力挺中華民國」　朱立倫狂打兩岸戰爭與和平牌

Faker右手持續疼痛...官方宣布休息養傷　T1失去領袖0-2落敗

李玟「左腿天生缺陷」手術影片曝！　忍不住痛到叫出聲

IAEA核處理水符標準　中：強化進口海產品檢驗

李玟經典歌排行！鄉民一致認同靠這首登頂：阿公阿嬤都知道

李靚蕾深夜再槓王力宏：人間地獄　怒控他道歉文承諾全失信

未來10年拆解船隻逾1.5萬艘、造船熱潮數十年　業界高階怎麼看

不擔心陳范柏彥能力　吳永仁：上場機會要靠自己努力

「4對星座CP」個性太像…交往難長久！金牛＋摩羯適合當朋友

誰說搭高鐵出遊一定貴桑桑？「高鐵假期」超低價格　豐富行程任您選

李玟棄唱《臥虎藏龍》主題歌！媽媽1句話改變…站上奧斯卡激動哭

驚險！台61休旅車停內車道　2女1男路肩激動拉扯

政治熱門新聞

快訊／大巨蛋工人不幸往生　北市勞動局要求局部停工＋開罰30萬元

快訊／搶票了！柯文哲7／29開演唱會

高嘉瑜細數李玟12首神曲：都是去KTV會唱的歌

打詐國家隊遭批亂撒幣　柯P：不要變國家詐騙隊

提議「賴清德參加遊行打臉黃國昌」　吳欣岱道歉

快訊／吳崑玉道歉了　「屬情治圈江湖傳聞」

黃國昌23塊「種菜畸零地」有停車場　新北市府：若屬實最高罰30萬

北市老屋20萬棟都更要等189年　許淑華拋3手段喊話加速

王金平挺侯友宜！150立委出席「厚友誼後援會」　便當菜色曝光

周玉蔻烏龍爆料遭起訴　張淑娟「像地獄一樣痛苦」點名他們道歉

金溥聰查證踢爆：花90萬就可操作選舉民調！

賴清德該不該參加716遊行？　學者喊：拜託你不要去

曾被估輸20萬票！盧秀燕揭自身經驗　鼓勵侯友宜「Never give up」

認郭台銘對侯友宜「選情有影響」　王金平：拜託一個人要有氣氛

更多熱門

相關新聞

Toyz宣布：「中焙生乳紅茶」限時全台免費

Toyz宣布：「中焙生乳紅茶」限時全台免費

5日晚間開打的拳上，在各論壇上引發熱議話題，其中壓軸登場的就是知名實況主Toyz以及前老闆鍾培生的擂台戰，最終Toyz遭到TKO（技術性擊倒）落敗。深夜的直播與粉絲聊天也坦言「好難過」。

7選區人選未定　賴清德：盼7／16一起造勢

7選區人選未定　賴清德：盼7／16一起造勢

「和平繁榮四支柱」　賴清德下令基層多宣傳

「和平繁榮四支柱」　賴清德下令基層多宣傳

總統大選白藍能合？

總統大選白藍能合？

黃國昌23塊「種菜畸零地」有停車場　新北市府：若屬實最高罰30萬

黃國昌23塊「種菜畸零地」有停車場　新北市府：若屬實最高罰30萬

關鍵字：

吳欣岱賴清德館長黃國昌

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李玟輕生離世！享年48歲　家人悲痛證實

李玟富商老公傳3度偷吃　他爆消失好幾天

Toyz還是倒⋯鍾培生狠命揍臉取勝

小哥哥先噴血　孫生獲勝感言超嗆

李玟搶救過程曝光！洗澡「突流血衝出浴室」

李玟40秒告別音檔陸網瘋傳　最後遺言太催淚

李玟輕生「80歲媽媽最先發現」！

Toyz宣布：「中焙生乳紅茶」限時全台免費

李玟輕生...周蕙竟發文「她辦到了」！

阿堂鹹粥又漲了「1碗飆到300元」！饕客：不吃了

李玟2月驚傳「走不了路」緊急手術

不愛回訊息星座Top 3

《拳上》女拳手半面流血續戰

LINE「5款超可愛貼圖」快下載！能爽用到明年

房東兒夜闖套房性侵女房客！進浴室喊：愛妳

更多

最夯影音

更多
李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大

李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大
李玟40秒告別音檔

李玟40秒告別音檔

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

開車遇行人「繼續嚕」遭罰　網批不長眼...結局竟反轉

開車遇行人「繼續嚕」遭罰　網批不長眼...結局竟反轉

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面