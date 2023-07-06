群組對話外流！提議「賴清德參加遊行打臉黃國昌」　吳欣岱道歉

▲吳欣岱道歉。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）



記者陳俊宏／綜合報導

時代力量前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢將在16日舉辦「公平正義救台灣」活動，上凱道訴求司法正義、落實居住正義。傳出台灣基進北市黨部主委吳欣岱建議，民進黨總統參選人賴清德參加遊行，引發綠營不同意見。對此，吳證實，有在封閉群組提議「賴副也參加來打臉黃國昌」，「因訊息外流而造成大家的疑惑與憤怒，感到非常抱歉。」

吳欣岱5日晚間在臉書說，黃國昌、陳之漢合謀的716遊行，是用民粹的手段煽動仇恨，圖利藍白陣營，目的在下架本土政權（背後有中國因素），「我絕對否定這場遊行的正當性」。

▼黃國昌、館長號召16日上凱道。（圖／記者李毓康攝）



吳欣岱表示，在美國聚會時，曾與各方討論如何降低這場遊行對賴副選情的衝擊？在各種可能的發想中，包括了「賴副參加遊行來打臉黃國昌」的建議，於是在另一個群組（封閉）也討論如何降低中國同路人從這場遊行獲利時，她將「賴副也參加」的提議拋出來討論，想看看大家評估。

吳欣岱指出，「基本上，我的目的就是要打臉黃國昌」，她在群組內部的討論過程，拋出了不夠周延的想法，雖然不是最終判斷，但仍因訊息外流而造成大家的疑惑與憤怒，感到非常抱歉。

「我會記取教訓」，吳欣岱說，政治人物即使在內部討論，也應三思而發言，因為一字一句，不論場合都可能造成遠離自己初衷的政治效果，「對於我的不夠謹慎，造成大家的困擾，再次致上歉意。」

而這場716凱道遊行，民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘都將出席。賴清德因活動當天是民進黨全代會，會再視情況評估是否參與。

▼賴清德。（圖／記者黃克翔攝）

