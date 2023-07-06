黃國昌控和基金會「米蟲」騙錢養樁腳　蘇治芬：去X的！放馬過來

▲民進黨立委蘇治芬。（資料照／記者蔡佩旻翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

前立委黃國昌昨（6日）指出，雜糧基金會縱容成員拿農糧署活動照片騙錢，雜糧發展基金會前董事長林源泉是民進黨豢養的米蟲，不僅補助計畫造假還濫用公帑吃酒宴，並暗示林源泉替前雲林縣長、現任立委蘇治芬「養樁腳」。蘇治芬發聲明回擊，自己沒在經營派系，哪來的樁不樁腳？「去你的，有本事，去挑戰雲林的大尾黑金，不用浪費力氣打林源泉這種小咖。」

蘇治芬表示，自己被黃國昌批得莫名其妙，「只因為林源泉是我的舊識、舊部屬嗎？林源泉人人好，喜歡請朋友吃飯、喝小海，這是通人知的代誌，但他絕不會挖公錢去遂行私人目的。」

蘇治芬指出，自己回雲林參選多次，林源泉未曾為她募過一毛錢，因為林說不好意思跟朋友開口，他就是這種人，這是他的缺點也是他的優點，「他的缺點常常被我唸；他的優點是理念相當清晰，不愛錢，會照顧朋友而已。或許基金會有做不好的地方，他該被批，黃國昌儘管批，但基金會的活動，我沒參與也沒出席，結案報告用了我的照片，這點我就覺得基金會管控不佳，做的不好，該批評。」

蘇治芬表示，應該就事論事，「怎麼會跟我和我的什麼樁腳有關，我又沒在經營派系，哪來的樁不樁腳？去你的，有本事，去挑戰雲林的大尾黑金，不用浪費力氣打林源泉這種小咖。」

蘇治芬指出，台灣雜糧（青刈和硬質玉米）主要是落在雲林、嘉義一帶，是否因此雜糧基金會有計畫的合作對象在雲林？自己認為也沒什麼不對，但不代表這些都跟她有關聯的，「況這些活動我也沒有參加，黃國昌的指控真是谷歌搜尋後，剪刀漿糊堪稱白目。那麼隨著白目而來的，就是不接地氣，抓了材料就抹黑！」

蘇治芬表示，黃國昌隨意指控這些雲林在地的合作社內，有許多高學歷的北漂學子，願意回到家鄉務農，他們在田間努力耕作，希望能對抗大盤商對農產品價格的掌控，讓台灣農作雜糧的利潤可以真正回到農民身上，「這些努力我都看在眼裡，但黃國昌不分青紅皂白的抹黑，根本是否定、扼殺這些青農的努力，對台灣農業沒有任何正向幫助。」

蘇治芬表示，希望這些政治抹黑、政治操作必須停止，無的放矢的抹黑只是會牽連無辜的人。尤有甚者，更重要的：內部資料外洩被拿來做政治批鬥，機關內部也必須警覺，避免類似的狀況再度發生。

蘇治芬直言，黃國昌你要做什麼聲量鋪陳，我沒意見，但用這種手法，太不專業。剩下幾天，去好好投廣告募款，都比這樣格調高一點。

