　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌控和基金會「米蟲」騙錢養樁腳　蘇治芬：去X的！放馬過來

▲第十屆立法委員選舉，雲林縣第一選區民進黨立委候選人蘇治芬以領先近萬票，於北港競選總自行宣布當選。（圖／資料畫面／記者蔡佩旻翻攝）

▲民進黨立委蘇治芬。（資料照／記者蔡佩旻翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

前立委黃國昌昨（6日）指出，雜糧基金會縱容成員拿農糧署活動照片騙錢，雜糧發展基金會前董事長林源泉是民進黨豢養的米蟲，不僅補助計畫造假還濫用公帑吃酒宴，並暗示林源泉替前雲林縣長、現任立委蘇治芬「養樁腳」。蘇治芬發聲明回擊，自己沒在經營派系，哪來的樁不樁腳？「去你的，有本事，去挑戰雲林的大尾黑金，不用浪費力氣打林源泉這種小咖。」

蘇治芬表示，自己被黃國昌批得莫名其妙，「只因為林源泉是我的舊識、舊部屬嗎？林源泉人人好，喜歡請朋友吃飯、喝小海，這是通人知的代誌，但他絕不會挖公錢去遂行私人目的。」

蘇治芬指出，自己回雲林參選多次，林源泉未曾為她募過一毛錢，因為林說不好意思跟朋友開口，他就是這種人，這是他的缺點也是他的優點，「他的缺點常常被我唸；他的優點是理念相當清晰，不愛錢，會照顧朋友而已。或許基金會有做不好的地方，他該被批，黃國昌儘管批，但基金會的活動，我沒參與也沒出席，結案報告用了我的照片，這點我就覺得基金會管控不佳，做的不好，該批評。」

蘇治芬表示，應該就事論事，「怎麼會跟我和我的什麼樁腳有關，我又沒在經營派系，哪來的樁不樁腳？去你的，有本事，去挑戰雲林的大尾黑金，不用浪費力氣打林源泉這種小咖。」

蘇治芬指出，台灣雜糧（青刈和硬質玉米）主要是落在雲林、嘉義一帶，是否因此雜糧基金會有計畫的合作對象在雲林？自己認為也沒什麼不對，但不代表這些都跟她有關聯的，「況這些活動我也沒有參加，黃國昌的指控真是谷歌搜尋後，剪刀漿糊堪稱白目。那麼隨著白目而來的，就是不接地氣，抓了材料就抹黑！」

蘇治芬表示，黃國昌隨意指控這些雲林在地的合作社內，有許多高學歷的北漂學子，願意回到家鄉務農，他們在田間努力耕作，希望能對抗大盤商對農產品價格的掌控，讓台灣農作雜糧的利潤可以真正回到農民身上，「這些努力我都看在眼裡，但黃國昌不分青紅皂白的抹黑，根本是否定、扼殺這些青農的努力，對台灣農業沒有任何正向幫助。」

蘇治芬表示，希望這些政治抹黑、政治操作必須停止，無的放矢的抹黑只是會牽連無辜的人。尤有甚者，更重要的：內部資料外洩被拿來做政治批鬥，機關內部也必須警覺，避免類似的狀況再度發生。

蘇治芬直言，黃國昌你要做什麼聲量鋪陳，我沒意見，但用這種手法，太不專業。剩下幾天，去好好投廣告募款，都比這樣格調高一點。
 

ET快訊
圓山百年金龍修復完成！　過程驚見不合理「2物」
李玟富商尪起底！　「網球教練→身價90億CEO」
答應女兒「一定報仇！」　母點名藝術家：該出來受死了
Toyz「中焙生乳紅茶」一日免費！　大排長龍畫面曝
快訊／囤房稅2.0來了！改採全國歸戶　稅率最高4.8％且累進
李玟發願：想生2個！　人工受孕「9次全失敗」吐恐懼
許瑋甯曝跟李玟「最後對話」！　IG黑底白字發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

邱毅提「非綠聯盟整合機制」構想　建議侯柯郭應進行民調決定組合

侯友宜施政滿意度腰斬剩3成　綠委點關鍵：失去競選總統正當性

憂秘密外交！陳怡君爆蔣萬安訪星「首晚就不見」　北市：與老友敘舊

囤房稅2.0修正重點一次看　預計114年5月開徵

曝健全房地產市場方案成果　國發會：重罰炒房落實居住正義

六都唯一沒囤房稅！成「居住正義」漏洞　新北稅捐處：拚8月三讀

賴清德：與新住民一起關心台灣　贏得2024選舉

黃國昌控和基金會「米蟲」騙錢養樁腳　蘇治芬：去X的！放馬過來

1工人不幸觸電亡！大巨蛋局部停工　李四川：不影響7月拿使照

柯文哲譏「侯侯有三種」　郭正亮讚：厲害！讓九二共識議題沒了

李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

李玟40秒告別音檔

李玟患離世享年48歲！　家人悲痛證實

又漲！阿堂鹹粥1碗賣300元　菜單新規定讓饕客無法接受

開車遇行人「繼續嚕」遭罰　網批不長眼...結局竟反轉

洪曉蕾一到西班牙「隔天進加護病房」　前夫曝病情…想帶回台治療被拒！

邱毅提「非綠聯盟整合機制」構想　建議侯柯郭應進行民調決定組合

侯友宜施政滿意度腰斬剩3成　綠委點關鍵：失去競選總統正當性

憂秘密外交！陳怡君爆蔣萬安訪星「首晚就不見」　北市：與老友敘舊

囤房稅2.0修正重點一次看　預計114年5月開徵

曝健全房地產市場方案成果　國發會：重罰炒房落實居住正義

六都唯一沒囤房稅！成「居住正義」漏洞　新北稅捐處：拚8月三讀

賴清德：與新住民一起關心台灣　贏得2024選舉

黃國昌控和基金會「米蟲」騙錢養樁腳　蘇治芬：去X的！放馬過來

1工人不幸觸電亡！大巨蛋局部停工　李四川：不影響7月拿使照

柯文哲譏「侯侯有三種」　郭正亮讚：厲害！讓九二共識議題沒了

邱毅提「非綠聯盟整合機制」構想　建議侯柯郭應進行民調決定組合

暑假卡司最強！花蓮夏戀嘉年華熱力登場　3萬歌迷展熱情

同學落水秒跳湖救人！8歲小妹救出同伴後…「體力不支」沉湖底亡

Toyz請喝中焙生乳紅茶！「限當場排隊領1杯」3情況不適用優惠

李玟不敵抑鬱症向世界告別　藉心理治療與自己和解

侯友宜施政滿意度腰斬剩3成　綠委點關鍵：失去競選總統正當性

憂秘密外交！陳怡君爆蔣萬安訪星「首晚就不見」　北市：與老友敘舊

《綜藝大集合》彩排健身教練摔落「胸椎爆裂」　告製作人結果曝

18縣市高溫警報！台東一早就飆37.9度　氣象局示警：午後會更熱

飼主張開雙手「2貓跳懷裡」　她開心搖晃：要抱不動了

八寶粥倒桌上假裝嘔吐...　調皮孫捧起吃下嚇壞嬤！

政治熱門新聞

快訊／搶票了！柯文哲7／29開演唱會

提議「賴清德參加遊行打臉黃國昌」　吳欣岱道歉

快訊／大巨蛋工人不幸往生　北市勞動局要求局部停工＋開罰30萬元

囤房稅2.0來了！改採全國歸戶　稅率最高4.8％且累進課徵

高嘉瑜細數李玟12首神曲：都是去KTV會唱的歌

金溥聰查證踢爆：花90萬就可操作選舉民調！

打詐國家隊遭批亂撒幣　柯P：不要變國家詐騙隊

國民黨2024能贏？　柯志恩分析：正規軍已經強於民進黨

快訊／吳崑玉道歉了　「屬情治圈江湖傳聞」

政院拍板調高囤房稅　侯友宜：賴清德說房價在降「這不是瞎話嗎？」

賴清德該不該參加716遊行？　學者喊：拜託你不要去

侯友宜兵役政策轉彎！金溥聰指「沒照稿念」　他建議：乾脆侯下金上

囤房稅擬改採全國歸戶　民進黨回應了

周玉蔻烏龍爆料遭起訴　張淑娟「像地獄一樣痛苦」點名他們道歉

更多熱門

相關新聞

服貿剝削外送員？民眾黨團批政府「恐嚇」國人　賴香伶：已檢舉

服貿剝削外送員？民眾黨團批政府「恐嚇」國人　賴香伶：已檢舉

針對民進黨近日透過臉書表示，若兩岸服貿通過，大量中資可以輕易進入台灣，市場一競爭，外送人員薪資恐被剝削，民眾黨立法院黨團今（6日）表示，政府不該為了騙取選票，不斷以假消息「恐嚇」國人，如果民進黨真的關心勞工權益，請拿出實際作為，推動《外送平台管理暨從業人員權益保障法》立法工作。另外，立委賴香伶也透露已向「台灣事實查核中心」檢舉該民進黨臉書文，盼該單位好好調查。

政院今拍板提高囤房稅2.0　綠黨團：回應社會對居住正義的聲音

政院今拍板提高囤房稅2.0　綠黨團：回應社會對居住正義的聲音

秀黃國昌名下土地「演變照」　張錦豪酸：也許都是為了種菜

秀黃國昌名下土地「演變照」　張錦豪酸：也許都是為了種菜

中和立委藍綠白混戰　吳崢：阻張慶忠家族復辟

中和立委藍綠白混戰　吳崢：阻張慶忠家族復辟

重啟服貿談判？　綠：恐淪中國「勞動力垃圾桶」

重啟服貿談判？　綠：恐淪中國「勞動力垃圾桶」

關鍵字：

黃國昌蘇治芬民進黨時代力量雜糧基金會

讀者迴響

熱門新聞

李玟搶救過程曝光！洗澡「突流血衝出浴室」

快訊／李玟輕生離世！享年48歲　家人悲痛證實

李玟已立好遺囑「財產全留給最愛的她」

Toyz還是倒⋯鍾培生狠命揍臉取勝

李玟富商老公傳3度偷吃　他爆消失好幾天

小哥哥先噴血　孫生獲勝感言超嗆

Toyz宣布：「中焙生乳紅茶」限時全台免費

李玟最經典歌曲　鄉民一致認同是這首

李玟40秒告別音檔陸網瘋傳　最後遺言太催淚

李玟到院就被判「沒救了」　86歲老母心碎1舉動求醫：別放棄女兒！

小S深夜哭了：我真的好難過！

李玟發飆嗆陸綜卻遭報復！網湧入節目組

女客「沒穿內褲試緊身裙」！隔天退貨遭拒

李玟輕生「80歲媽媽最先發現」！

曾找100兄弟保護李玟！黃立成心痛發文

更多

最夯影音

更多
李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大

李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大
不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面