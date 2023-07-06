蔡英文AIT酒會喊一句話　當場點名「賴柯侯」：一定都認同我！說YES

▲美國在臺協會美國國慶酒會，總統蔡英文、美國在台協會處長孫曉雅出席 。（圖／記者呂晏慈攝）



記者陶本和、呂晏慈、崔至雲／台北報導

為了紀念7月4日美國國慶日，美國在台協會（AIT）6日晚間在台北舉辦獨立紀念日247周年慶祝酒會，藍綠白三黨的總統參選人賴清德、柯文哲與侯友宜也都一同出席。總統蔡英文在致詞時表示，不論下一任總統是誰，台美關係都會持續深化，相信他們會毫不猶豫的認同，她還當場點名三位參選人，「可以舉手一下嗎？說YES！」

AIT今天晚間在君悅酒店舉辦國慶酒會，現場冠蓋雲集，包括蔡英文、副總統暨民進黨總統參選人賴清德、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨主席朱立倫等政要均應邀出席，不過，3名總統參選人並無特別互動。

▼蔡英文出席AIT國慶酒會。（圖／記者李毓康攝）



蔡英文致詞說，很高興看到大家一起來慶祝，感謝這次的邀請。她表示，247年前的7月4日，是自由民主的象徵，美國如今也成為台灣最堅定的盟友，美國支持台灣追求民主自由，在每一個關鍵時刻，都給予台灣協助。

蔡英文表示，自她擔任總統以來，接待許多美國國會成員，感謝大家力挺台灣，她說，隨著台美21世紀貿易倡議的簽署，台美之間的關係比過去更加鞏固，而台美之間的投資也不斷增加與深化，互動的速度也不斷增加，不僅台積電在美國設廠投資，美國企業也在台灣加碼投資。

接著，蔡英文說，台美關係會將會持續深化，不論誰是下一任的總統，今天三黨總統參選人都在現場，相信絕對會毫不猶豫的認同她。她笑著看向台下，當場點名三黨總統參選人說，「舉手一下好嗎？說YES！」引起現場一陣哄堂大笑。

最後，蔡英文提到過去AIT有製作「美國愛台灣」的啤酒，今天的酒會也擺出了「台美友好」的啤酒。她笑著說，應該沒有人敢當著她的面說不喜歡，「我希望你們好好享受，不要喝太多」。

不過，蔡英文突然停頓一下又說，「啊！我應該不能這樣講，你們應該自己決定自己要喝多少，只要不要酒後開車就好」。

▼蔡英文與賴清德一同出席AIT國慶酒會，中間為AIT處長孫曉雅。（圖／記者李毓康攝）



▼美國國慶酒會紀念啤酒。（圖／記者陶本和攝）

