快訊／罕見中英文雙聲道　孫曉雅：美國讚賞蔡英文領導力

▲美國在台協會處長孫曉雅致詞。（圖／讀者提供）

記者呂晏慈、陶本和、崔至雲／台北報導

為了紀念7月4日美國國慶日，美國在台協會（AIT）6日晚間在台北舉辦獨立紀念日247周年慶祝酒會，AIT處長孫曉雅致詞時罕見地以中英文「雙聲道」致詞說，美國相當讚賞總統蔡英文在日益複雜的地緣政治下，展現穩定領導力，相信她卸任後，能看到一個比她剛上任時「更好的台灣」。

AIT今天晚間在君悅酒店舉辦國慶酒會，現場冠蓋雲集，包括蔡英文、副總統暨民進黨總統參選人賴清德、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨主席朱立倫等政要均應邀出席，不過，3名總統參選人並無特別互動。

孫曉雅致詞時以中英文「雙聲道」致詞表示，她要特別感謝蔡總統以主賓的身份出席今年的活動，總統女士能夠在這兩年來，與您之間合作，一起強化並拓展美台關係，讓我深感榮幸，台灣人民對於繁榮與和平的堅持，始終維持不變，「美國也相當讚賞，您在日益複雜的地緣政治下，所展現的穩定領導力，我相信，隨著您的總統任期在明年邁向高峰，劃下圓滿句點，我們將會清楚看到，一個比您剛上任時更好的台灣，謝謝您，為了增進台灣對全球經濟的貢獻所做的種種努力」。

孫曉雅更打趣地說，她越仔細觀察就越發現，有時候在最意想不到的地方，美台社會有一些相似之處，台灣的風景是這裡獨一無二的文化寶藏，而美國的州博覽會就像在台灣的夜市裡一樣，「你可以在攤位上玩遊戲、感受周圍的熱鬧氛圍，並且嚐嚐好吃、新奇、通常是炸物的各種美食」，不過說真的，她至今還沒有在美國州博覽會上看到臭豆腐。此語引發現場哄堂大笑。

▼孫曉雅在門口與蔡英文致意。（圖／記者李毓康攝，下圖同）