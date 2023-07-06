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AIT擬變更學校用地擴建？游淑慧曝居民心聲　怒問：6.5公頃不夠嗎

▲▼游淑慧記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者周宸亘攝）

記者江采蓁／綜合報導

美國在台協會台北辦事處（AIT）7月12日將與外交部合辦都市計畫變更草案公開展覽前座談會，擬擴建新增辦公及停車空間。對此，國民黨台北市議員游淑慧6日就在臉書指出，當地里長竟然是收到開會通知才知道學校用地將變更為機關用地，此舉對當地民眾毫不尊重，她也質疑，「請問一下AIT到底有多少員工？（AIT新址面積）6.5公頃還不夠嗎？」

游淑慧指出，AIT覺得6.5公頃的面積不夠用想擴建，看上鄰近的內湖國中金湖校區用地，還傳出可能蓋美國學校或當軍事用地等傳聞，當地十分反彈，而外交部與AIT 7月12日將合辦都市計畫變更草案公開展覽前座談會，當地里長竟然是收到開會通知才知道學校用地將變更為機關用地，此舉對當地民眾毫不尊重，AIT才澄清，擴建是要新增辦公及停車空間，也強化美國對台承諾。

游淑慧提到，AIT在2019年搬離台北市信義路三段舊址，遷往內湖新居，舊址占地2.67公頃，現址6.5公頃。因此，昨天她就批評，「內湖已經有非常多所學校是額滿學校，（AIT土地）是我們行政院的兩倍，請問一下AIT到底有多少員工？（AIT新址面積）6.5公頃還不夠嗎？」

游淑慧再舉出，2018年時還是議員的前台北市副市長黃珊珊也說過，「美國學校僅限持有外國護照的學生就讀，根本無法滿足里長條件；若市府真的考慮設美國學校，那麼就應換回更多東西。金湖國中預定地絕大部分土地屬於中央，若要做公宅就要把土地還給中央，與其討論蓋公宅或蓋美國學校，應把一旁的海砂學校康寧國小遷建過來，比起美國學校，康寧國小更重要吧。」

此外，游淑慧表示，這塊用地前台北市長柯文哲本來打算蓋公宅，卻不了了之，後來又宣布這塊地作為市政儲備用地，她不禁質疑，「怎麼突然之間又要給美國了？」，美國又只是想將這塊地拿去做員工休閒設施、倉庫和停車，完全忽視當地民眾的權益。

游淑慧最後也喊話，「黃珊珊副市長出身內湖，也了解內湖…希望她能為周圍居民發聲。」

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