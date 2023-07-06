ATM狂領錢...細肩帶港女來台當車手　警查簽證竟是男兒身

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋警分局在執行巡邏勤務時，在府中捷運站看到1對男女神色慌張，員警準備盤查時，2人就拔腿就跑，最後將他們攔下，少年坦承替詐團擔任車手，其中「女子」在接受盤查時表示自己是香港人，來台觀光，經調查她根本是男兒身，2人交出贓款26萬5000元，訊後分別移送新北地檢署及少年法庭偵辦。

▲港籍30歲黃男穿女裝來台擔任車手 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

警方表示，4日凌晨1時許，板橋派出所副所長馮玉慶、警員邱懷恩、林敬倫在執行巡邏勤務時，在板橋區府中捷運站1號出口，見一名少年及女子神色慌張，看到警方騎警用機車靠近時，直接拔腿就跑，員警立即上前攔截。

其中未成年陳姓少年主動坦承替詐騙集團提領贓款，另一名女子穿著細肩帶洋裝，輕聲細語地說來自香港要去台中，但經調查根本是男兒身。30歲黃姓男子自稱從telegram通訊軟體與詐騙集團上游接洽，協議以觀光名義申請來台，再由詐團提供住宿費、生活費及每日1萬5千至2萬元等代價從事提款車手。

陳姓少年與黃男最後交出剛提領的26萬5000元，8張提款卡、2支手機等證物，訊後依詐欺罪分別移送新北地檢署及新北地方法院少年法庭偵辦，並將擴大調閱監視器，持續向上溯源。

▼警方從觀光簽證來台 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方搜出26.5萬贓款 。（圖／記者陳以昇翻攝）