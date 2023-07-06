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芒果有黑斑不能吃？　農糧署闢謠：無明顯腐敗削除即可食用

▲農糧署粉專澄清網路流傳的「芒果謠言」。（圖／翻攝自Facebook／鮮享農YA-農糧署）

▲農糧署澄清網路流傳的「芒果謠言」。（圖／翻攝自Facebook／鮮享農YA-農糧署）

記者楊惠琪／台北報導

正值芒果產季，最近網路與LINE群組流傳一系列「芒果謠言」，像是芒果有「濕毒」少吃為妙、芒果長了黑斑就不能吃、吃芒果不能配豆漿等。農糧署在臉書粉專「鮮享農YA -農糧署」發文闢謠，強調芒果是夏季最清涼又消暑的當季水果，不要因為網路謠言，就錯失這個甜美多汁、香氣濃郁的水果。

網傳芒果表皮長了黑斑就不能吃？農糧署在粉專澄清，黑斑是受黑斑病或炭疽病感染，不會感染人體，削除即可食用，但若已明顯腐敗、變色、變味，就應該儘速丟棄，輕微黑斑並無安全疑慮，建議民眾可以綜合觀察再決定。

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▲農糧署粉專澄清網路流傳的「芒果謠言」。（圖／翻攝自Facebook／鮮享農YA-農糧署）

▲農糧署澄清芒果有輕微黑斑，並無安全疑慮。（圖／翻攝自Facebook／鮮享農YA-農糧署）

針對外傳芒果含有濕毒，應少吃為妙？農糧署表示，芒果果肉沒有毒性，過敏原通常為果皮所含「漆酚」，對芒果過敏者，如氣喘、蕁麻疹、皮膚炎應避免接觸和食用，而需要控制糖份及鉀離子攝取者，則應注意果肉攝取量。

至於吃芒果能不能配豆漿？農糧署說明，芒果含有碳水化合物、維生素Ａ、鉀離子、鈣離子、多酚類等營養，與含有寡醣的豆漿同時食用，並沒有什麼禁忌。此外，外傳吃芒果會導致子宮肌瘤，目前也沒有科學證據證明有相關，提醒民眾可適量攝取。

▲農糧署粉專澄清網路流傳的「芒果謠言」。（圖／翻攝自Facebook／鮮享農YA-農糧署）

▲▼農糧署粉專澄清網路流傳的「芒果謠言」。（圖／翻攝自Facebook／鮮享農YA-農糧署）

▲農糧署粉專澄清網路流傳的「芒果謠言」。（圖／翻攝自Facebook／鮮享農YA-農糧署）

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