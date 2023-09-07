可即食的「國產農糧常備食品」上市　雙北200家7-11開賣

▲農糧署今年推出19項「國產農糧常備食品」新品。（圖／農糧署提供）

記者楊惠琪／台北報導

為維持糧食供應穩定、因應天災和防疫需求，農業部農糧署開發「國產農糧原料常備食品」，今年與7-ELEVEN再度合作，推出19項新品，選用國產蔬菜、水果及雜糧等食材製作，具常溫耐儲、便利即食等特性，開發出罐頭、沖泡粥品、米麵條和餅乾等4大類食品，今起在雙北地區200家7-ELEVEN門市專區銷售。

農糧署表示，隨著近幾年防疫需求，加上自然災害，糧食供應穩定已成防災要務，農糧署與財團法人食品工業發展研究所合作，持續推進「國產農糧原料常備食品」計畫，今年邀請食品研發專家、通路業者及行銷團隊組成評選委員進行評比，評選出17家業者19項食品。

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農糧署指出，去年首次在7-ELEVEN雙北地區推出農糧常備食品專區，成功提升民眾防災意識和儲糧能力。今年再度合作，推出19項新產品，並與其他電商平台與團購社團合作，提供民眾更多元購買管道。

今年新評選出爐的產品包括栗子南瓜脆片、紅豆牛奶、蒸氣花生、輕食完熟地瓜、雙地瓜米餅、清原仙草凍、脆筍酸菜鴨、南洋風咖哩雞、蜜汁鳳梨排骨、南瓜濃湯、芋頭海鮮鹹粥、蘋果小豬寶寶粥、古早味肉燥醬等，都是選用國產蔬菜、水果及雜糧等食材，並以常溫耐儲、兼具營養、便利食用為訴求，經由精湛加工技術開發出的家庭常備食品。

農糧署推出的19項國產農糧常備食品，今起在雙北地區200家7-ELEVEN門市上架銷售，門市內更設立專區，方便民眾選購。活動期間，消費者於指定門市購買國產農糧常備食品，可享任選2入95折優惠。