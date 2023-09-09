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農糧署攜手國產百合推花卉特展　即日起至11／30登場

▲農糧署攜手國產百合推花卉特展，即日起至11／30登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲農糧署攜手國產百合在全台17家春水堂推花卉特展，即日起至11／30登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台灣百合產業發展協會與行政院農業部農糧署攜手合作，自即日起至11月30日，在春水堂的17家分店呈現「花韻茶香．意綿延」的特展。主辦單位表示，花藝之美不是在於花的形香色，更有深厚內蘊，這次以國產百合、文心蘭、火鶴為主佈置花卉藝術形象，希望讓大家看到國產花卉之美。

▲農糧署攜手國產百合推花卉特展，即日起至11／30登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲春水堂館內使用不少國產花卉元素，一年光是花卉費用就用掉700萬。（圖／記者游瓊華翻攝）

台中百合產業發展協會理事長羅弘奇表示，這次與春水堂合作，係因春水堂不僅是國內知名茶館，且館內一年就用掉700萬的花卉，也是推廣國產花卉之美的好地方。

中華花藝台中推廣協會理事長王儷妃表示，將花卉融入生活、在生活中增添花卉藝術，是台灣百合產業發展協會與台中市中華花藝推廣協會致力目標，今年活動邁入第二年，將展期拉長到兩個月，協會共帶來三百多件的作品，盼藉此推廣在地花卉。

農業部農糧署花卉產業科科長顏雯玲表示，透過台灣百合產業發展協會與台中市中華花藝推廣協會所舉辦的「花韻茶香．意綿延」活動，將茶和花結合，讓生活中處處有茶香、花香，也希望將花藝美學向外推展，落實到民眾日常生活當中。百合花代表著純潔、高尚以及和平，而中華花藝則散發出深厚的文化內涵。

這次的展覽匯集了台灣百合產業發展協會會員種植的頂級國產百合花卉，以及中華花藝的精髓之美。同時，春水堂將這些文化歷史悠久的寶藏傳承給後代，讓觀眾在展覽中感受花香的韻律，品味中華花藝的獨特魅力。

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