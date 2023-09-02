「超思」進口巴西蛋惹議！食藥署曝登記狀況　邊境曾查獲1批違規退運

▲巴西帶殼蛋檢出動物用藥殘留含量不符規定。（圖／記者洪巧藍攝）



記者洪巧藍／台北報導

蛋行「超思公司」資本額50萬卻獲得農業部上億補助款專案進口雞蛋，遭國民黨質疑是人頭公司，高雄市衛生局也提到其未設立倉儲。食藥署表示，超思公司為登錄食品業者，依據登錄資料顯示該公司是受委託輸入，未有倉儲。另根據食品藥物管理署邊境查驗資料，超思自巴西進口帶殼蛋，曾查獲一批檢出國內禁用抗生素遭退運。

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▲進口雞蛋邊境檢查結果。（圖／食藥署提供）

高雄市岡山區「超思」公司，近日遭人質疑獲得農業部上億補助款專案進口雞蛋。有報導指，高雄市衛生局派人查詢食藥署的「非登不可」食品藥物業者登錄平台，發現超思公司是登錄的食品業者，公司登錄的地址是1間民宅，但是資料內沒有記載設有倉庫。高市衛生局表示，超思聲稱未設立倉儲，衛生局目前未接獲其他情資，若食藥署有下一步動作，衛生局會配合執行。

食藥署副署長林金富說明，輸入食品條件為登錄食品業者，這塊符合之後，就沒有其他限制，而根據系統後台的登錄資料，該公司是受委託輸入，未有倉儲。置於是否幫農業部代理輸入雞蛋，輸入雞蛋委託物流狀況等，應詢問農業部。

根據食藥署邊境查驗統計，8月15日公布不合格名單中，就有超思自巴西進口一批、重83860.86公斤的「帶殼蛋」則檢出國內禁用的抗生素氟甲磺氯黴素0.021ppm、氟甲磺氯黴素胺0.008ppm，都需退運或銷毀。

林金富表示，超思目前為止進口雞蛋就是該批不合格，先前已公布，其他沒有不合格，邊境保存期限不會放太久，檢驗合格就立即通關領走，不會針對合格產品做限制。

林金富也提到，目前巴西、土耳其、馬來西亞等6國進口雞蛋都採取逐批查驗，到8月20日為止有7批不合格，除超思公司1批巴西蛋，另還有6批土耳其進口雞蛋，都是檢出禁用動物用藥殘留。