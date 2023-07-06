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修法打擊囤房客　陳建仁：符合公平正義

▲▼行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院會今天通過「房屋稅差別稅率2.0方案」，院長陳建仁說，居住正義是重要的施政議題，此次修法提高房屋釋出、減少空置，符合公平正義，請財政部盡速擬具房屋稅條例修正草案報院，並請財政部與地方政府多加溝通，就相關做法得到更好說明。

陳建仁表示，為落實居住正義減輕居住負擔，蔡總統上任以來積極推動租屋族及購屋族的照顧與協助，109年政府推動健全房地產市場方案以來，相關部會已攜手推動各項作為，包括實價登錄修法、房地合一稅新制、強化信用資源合理運用及管控授信風險等，至今已有初步成效，並確實展現在房地產市場的交易現況上。

陳建仁說，居住正義是重要的施政議題，政府除致力健全房地產交易市場秩序外，同時也持續加強對租屋族和購屋族的照顧協助，包括編列中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算165億等，減輕居住負擔、提高居住品質。

針對租屋族，政府直接投入社會住宅興建，並持續推動包租代管、增加社會住宅供給量，請行政團隊持續追蹤現況，並於113達成推動辦理20萬戶社宅目標。

此外，今年7月3日開辦中央300億租金補貼專案，納入18歲租屋族，也放寬適用房屋的認定範圍，使房貸族、租屋族都能受到政府的照顧。針對購屋族，政府除提供政策性貸款減輕升息壓力外，並推動中產以下自用住宅貸款戶支持專案，減輕購屋族的負擔。

陳建仁說，為了能更周全照顧住者需求，居住政策需因應市場狀況滾動調整，請相關部會密切掌握市場發展，持續研議精進措施，擴大對民眾照顧、落實居住正義，打造溫暖更堅韌的台灣。

針對財政部報告的房屋稅差別稅率2.0方案，陳建仁說，此次修法針對房屋所有人住家用房屋進行全國歸戶，持有多戶且未有效使用者，課較高稅率，提高房屋釋出、減少空置，符合公平正義，請盡速擬具房屋稅條例修正草案報院，並請財政部與地方政府多加溝通，就相關做法得到更好說明。

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