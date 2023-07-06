TPASS沒標「行政院」沒補助？公總否認　「無威脅不補助一事」

▲中央補助地方政府推出通勤月票，北中南生活圈月票7月上路。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

三大生活圈TPASS通勤月票7月上路，國民黨北市議員徐巧芯今(6日)指控，各地TPASS寫了「行政院」，各縣市政府都收到一份公文，意即不幫行政院宣傳，就拿不到補助，「合作不該是威逼恐嚇」。公路總局回應，補助與是否標示「行政院」無關，並無威脅不補助一事，標示清楚是為避免與地方既有月票方案混淆。

徐巧芯今在臉書秀出北市府收到交通部公路總局公文，指最近發現各地TPASS上面都寫了「行政院」，經過調查才發現，各縣市政府都收到一份公文，內容寫「請貴府再次檢視確認相關宣導資訊露出情形；如未顯示「TPASS行政院通勤月票」字樣請立即改善......，未配合辦理者原核定計畫將不予備查」。

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徐巧芯批評，TPASS中央搶功，強勢要求文宣不標註「行政院」，就不給地方補助。

交通部公路總局今(6)晚間澄清，北中南三大生活圈公共運輸通勤月票計畫早在今(112)年6月1日即已核定並匡列補助經費額度，後續中央將會依計畫內容及民眾實際搭乘使用情形補助經費，與TPASS文宣資訊是否有標示「行政院」無關，更無所謂以未露出TPASS行政院通勤月票威脅地方不予補助之事。

▲▼為避免通勤月票與地方既有月票優惠混淆，上圖為改善後加入TPASS行政院通勤月票名稱，下圖為無明顯標示時。（圖／公路總局）

▲▼上圖無明顯標示，民眾不易辨識是否可加值TPASS行政院通勤月票，下圖為加入明顯標示後情況。（圖／公路總局）

針對徐巧芯揭露公路總局公文內要求縣市政府TPASS文宣要載明行政院通勤月票，否則補助計畫不予備查，公路總局表示，月票政策為全國性措施，為加強宣導7月1日三大生活圈月票上路資訊，避免民眾混淆及不知道如何加值及購買月票，要求各地方政府及運具場站在月票上路前務必做好宣導及相關導引標示。

公路總局指出，6月下旬至各運具場站巡查月票宣導作業時，發現部分縣市政府僅揭露當地區域月票資訊，而無TPASS行政院通勤月票相關露出，易讓民眾混淆中央及地方各有不同月票措施，或誤以為是原本地方既有月票方案，不清楚TPASS月票如何加值使用。

公總說，因此6月26日行文請地方政府改善，要求在宣導月票時應盡量將TPASS行政院通勤月票完整揭露並加強相關標示，如有區域識別需要亦可採加註方式，以彰顯由中央主導，地方參與共同合作推動之月票政策，公文內容並無以未揭露行政院即不予補助之事，主要目的仍是希望地方政府做好相關宣導及資訊露出，讓民眾更為熟知TPASS月票使用方式，降低上路後的錯誤與糾紛。

▲▼上圖為桃園捷運通道改善前，民眾不易辨識TPASS行政院通勤月票專用通道，下圖為改善後。（圖／公路總局）

至有關地方政府反映中央補助款尚未預撥，公路總局表示，係因部分收據及資料未完整檢附，已要求補正；另考量目前月票銷售量與地方政府當時計畫預估數量尚有落差，審核後將依目前銷售量推估先預撥7月和8月中央補助款，預計本周撥付，後續地方政府可依月票實際銷售及使用情形再申請經費預撥。

公路總局也提醒地方政府相關配合款亦應儘速撥至清分單位，以利補助經費整體運用及避免產生缺口。