　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

囤房稅2.0修正重點一次看　預計114年5月開徵

▲▼房市。（圖／記者林裕豐攝）

▲行政院通過房屋稅差別稅率2.0方案。（示意圖／資料照）

記者皮心瑀／台北報導

行政院通過房屋稅差別稅率2.0方案，囤房稅率根據財政部規劃，上、下限為2%~4.8%，各地方政府均應在該範圍內訂定差別稅率，並採全數累進課徵，且為「全國歸戶」機制，預計草案9月底前送行政院審查核轉立法院審議，今年底完成修法，預定113年7月1日實施新制，114年5月正式開徵。

▲▼房屋稅差別稅率2.0方案。（圖／行政院提供）

▲▼房屋稅差別稅率2.0方案。（圖／行政院提供）

▲房屋稅差別稅率2.0方案。（圖／行政院提供）

財政部說明，就房屋所有人(含自然人或非自然人)之住家用房屋進行全國歸戶，針對持有多戶且未作有效使用者，調高其法定稅率上、下限稅率為2%~4.8%，各地方政府均應在該範圍內訂定差別稅率，並採全數累進(超過一定戶數全部適用較高稅率)課徵。

第二，為鼓勵自住、房屋釋出至租賃市場及兼顧繼承非自願共有或空置情形，酌降全國單一自住房屋之稅率為1%及出租且申報租賃所得達租金標準之房屋或繼承取得共有住家用房屋法定稅率上、下限為1.5~2.4%；建商餘屋持有年限在2年以內者，法定稅率調整為2%~3.6%。

另預計修法期程，112年9月底前，草案送行政院審查核轉立法院審議、112年12月31日前與立法院黨團積極溝通完成修法、修正系統及完備稽徵作業，預定113年7月1日實施新制、114年5月正式開徵。

ET快訊
LIVE／李玟40秒遺言催淚　遺產全給媽媽！富商老公起底
圓山百年金龍修復完成！　過程驚見不合理「2物」
李玟富商尪起底！　「網球教練→身價90億CEO」
答應女兒「一定報仇！」　母點名藝術家：該出來受死了
Toyz「中焙生乳紅茶」一日免費！　大排長龍畫面曝
快訊／囤房稅2.0來了！改採全國歸戶　稅率最高4.8％且累進
李玟發願：想生2個！　人工受孕「9次全失敗」吐恐懼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

邱毅提「非綠聯盟整合機制」構想　建議侯柯郭應進行民調決定組合

侯友宜施政滿意度腰斬剩3成　綠委點關鍵：失去競選總統正當性

憂秘密外交！陳怡君爆蔣萬安訪星「首晚就不見」　北市：與老友敘舊

囤房稅2.0修正重點一次看　預計114年5月開徵

曝健全房地產市場方案成果　國發會：重罰炒房落實居住正義

六都唯一沒囤房稅！成「居住正義」漏洞　新北稅捐處：拚8月三讀

賴清德：與新住民一起關心台灣　贏得2024選舉

黃國昌控和基金會「米蟲」騙錢養樁腳　蘇治芬：去X的！放馬過來

1工人不幸觸電亡！大巨蛋局部停工　李四川：不影響7月拿使照

柯文哲譏「侯侯有三種」　郭正亮讚：厲害！讓九二共識議題沒了

李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

李玟40秒告別音檔

李玟患離世享年48歲！　家人悲痛證實

又漲！阿堂鹹粥1碗賣300元　菜單新規定讓饕客無法接受

開車遇行人「繼續嚕」遭罰　網批不長眼...結局竟反轉

洪曉蕾一到西班牙「隔天進加護病房」　前夫曝病情…想帶回台治療被拒！

邱毅提「非綠聯盟整合機制」構想　建議侯柯郭應進行民調決定組合

侯友宜施政滿意度腰斬剩3成　綠委點關鍵：失去競選總統正當性

憂秘密外交！陳怡君爆蔣萬安訪星「首晚就不見」　北市：與老友敘舊

囤房稅2.0修正重點一次看　預計114年5月開徵

曝健全房地產市場方案成果　國發會：重罰炒房落實居住正義

六都唯一沒囤房稅！成「居住正義」漏洞　新北稅捐處：拚8月三讀

賴清德：與新住民一起關心台灣　贏得2024選舉

黃國昌控和基金會「米蟲」騙錢養樁腳　蘇治芬：去X的！放馬過來

1工人不幸觸電亡！大巨蛋局部停工　李四川：不影響7月拿使照

柯文哲譏「侯侯有三種」　郭正亮讚：厲害！讓九二共識議題沒了

8張「海外神卡」來了！　旅日、消費回饋「最狂飆破10%」

田園海鮮爆食物中毒！老闆：餐費全額退費＋慰問金　醫療費也賠償

暑期打工3保、勞退金不能少！　前5月違規已罰逾4000萬

孝順汪每天陪阿祖空地散步！媽曝「貼心舉動」萌暈粉絲：好有靈性

海基會辦理「台商子女台灣巡禮」　體驗古早味辦桌

拒當人體氣象台　三招舒緩天氣痛

瑞豐夜市8大必吃不踩雷！爆漿炸蛋蔥油餅、拔絲熱狗超誘人

竹北氣爆！16歲少年身插8管未脫險　每天忍痛清創...臉部最嚴重

不捨李玟！呂秋遠喊話「還在跟自己賽跑的朋友」引淚崩：好難

暑假專列開進「潮州鐵道園區」！停靠神秘「南方小站」　7／6開搶

政治熱門新聞

快訊／搶票了！柯文哲7／29開演唱會

提議「賴清德參加遊行打臉黃國昌」　吳欣岱道歉

快訊／大巨蛋工人不幸往生　北市勞動局要求局部停工＋開罰30萬元

囤房稅2.0來了！改採全國歸戶　稅率最高4.8％且累進課徵

高嘉瑜細數李玟12首神曲：都是去KTV會唱的歌

金溥聰查證踢爆：花90萬就可操作選舉民調！

打詐國家隊遭批亂撒幣　柯P：不要變國家詐騙隊

國民黨2024能贏？　柯志恩分析：正規軍已經強於民進黨

快訊／吳崑玉道歉了　「屬情治圈江湖傳聞」

政院拍板調高囤房稅　侯友宜：賴清德說房價在降「這不是瞎話嗎？」

賴清德該不該參加716遊行？　學者喊：拜託你不要去

侯友宜兵役政策轉彎！金溥聰指「沒照稿念」　他建議：乾脆侯下金上

囤房稅擬改採全國歸戶　民進黨回應了

周玉蔻烏龍爆料遭起訴　張淑娟「像地獄一樣痛苦」點名他們道歉

更多熱門

相關新聞

曝健全房地產市場方案成果　國發會：重罰炒房落實居住正義

曝健全房地產市場方案成果　國發會：重罰炒房落實居住正義

為持續健全房地產市場發展並保障民眾基本居住權益，國發會6日偕同內政部、央行、金管會及財政部在行政院會中提出「健全房地產市場方案成果」報告，說明自109年以來，政府在行政面、租稅面和金融面推動多項措施，包括平均地權條例修法、強化預售屋管理等，重罰炒作行為，以促使房市回歸居住需求交易。

六都唯一沒囤房稅！成「居住正義」漏洞　新北稅捐處：拚8月三讀

六都唯一沒囤房稅！成「居住正義」漏洞　新北稅捐處：拚8月三讀

政院今拍板提高囤房稅2.0　綠黨團：回應社會對居住正義的聲音

政院今拍板提高囤房稅2.0　綠黨團：回應社會對居住正義的聲音

囤房稅2.0來了！改採全國歸戶　稅率最高4.8％且累進課徵

囤房稅2.0來了！改採全國歸戶　稅率最高4.8％且累進課徵

政院拍板調高囤房稅　侯友宜：賴清德說房價在降「這不是瞎話嗎？」

政院拍板調高囤房稅　侯友宜：賴清德說房價在降「這不是瞎話嗎？」

關鍵字：

囤房稅房地產行政院

讀者迴響

熱門新聞

李玟搶救過程曝光！洗澡「突流血衝出浴室」

快訊／李玟輕生離世！享年48歲　家人悲痛證實

李玟已立好遺囑「財產全留給最愛的她」

Toyz還是倒⋯鍾培生狠命揍臉取勝

李玟富商老公傳3度偷吃　他爆消失好幾天

小哥哥先噴血　孫生獲勝感言超嗆

Toyz宣布：「中焙生乳紅茶」限時全台免費

李玟最經典歌曲　鄉民一致認同是這首

李玟40秒告別音檔陸網瘋傳　最後遺言太催淚

李玟到院就被判「沒救了」　86歲老母心碎1舉動求醫：別放棄女兒！

小S深夜哭了：我真的好難過！

李玟發飆嗆陸綜卻遭報復！網湧入節目組

女客「沒穿內褲試緊身裙」！隔天退貨遭拒

李玟輕生「80歲媽媽最先發現」！

曾找100兄弟保護李玟！黃立成心痛發文

更多

最夯影音

更多
李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大

李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大
不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面