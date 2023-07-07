囤房稅2.0明年7月上路　她點3關鍵：期待民進黨選舉年拿出的效率

▲行政院會昨（6）日通過「房屋稅差別稅率2.0方案」。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院會昨（6）日通過「房屋稅差別稅率2.0方案」，擬將囤房稅率由現行的1.5％至3.6％，調升至2％至4.8％，更祭出「全國歸戶」機制。對此，時代力量立委王婉諭指出，遲到總比不到好，但此次方案還是做半套，且行政院只是報告而已，民進黨團若真的要過，請將房屋稅條例列為優先法案，「期待選舉年的民進黨能拿出什麼樣的效率。」

行政院會今通過「房屋稅差別稅率2.0方案」，未來課徵囤房稅將採「全國歸戶」，非自用住宅的稅率也調整為2%到4.8%，預計明年上路、後年課徵。財政部賦稅署長宋秀玲說，此次修法受影響主要是非自住、空置未使用，出租未申報或申報未達租金標準3類，適用稅率是2%至4.8%，約36萬戶房屋稅負會增加。

王婉諭表示，第一，遲到總比不到好。民進黨政府過去執政七年，無視時代力量的不斷督促，把「囤房稅」三個字當成妖魔鬼怪。直到今年，再次進入選舉年，面對選票和民調壓力，才終於想起 2016 年提出的政見，終於宣示要調高多屋者的持有成本。



王婉諭指出，第二，這次行政院提出的方案實際上還是做半套。非自住房屋差別稅率微幅調升到 2%~4.8%，相較於時代力量黨團提出，針對八戶至第九戶適用 4.8%~6%，以及第十戶以上適用 6%~10%的版本，仍有相當大的差距。

王婉諭直言，未來「法案送進來」，時代力量一定會繼續倡議真正的「累進」精神，並搭配空屋主動申報，打擊囤房空屋大戶。



王婉諭指出，第三，今天行政院會其實僅是報告而已，實際上沒有提出具體草案內容。根據財政部說明，要等到九月底才會提出草案，在立法院內進行審議，「提醒大家，過去民進黨在推動居住正義，經常虛晃一招、打假球，甚至公然轉彎、違背自己制定的法律，已經不是第一次。」



王婉諭直言，完整的實價登錄 2.0，從院會提案到實施，歷時超過3年；平均地權條例擱置已久，好不容易通過後，竟然又立刻改口，用「日出條款」的名義開後門給投資客，放寬預售屋不得換約轉售的限制。



王婉諭指出，且毫不意外的，昨天晚上草案的風聲才剛放出來，今天臉書、報章媒體就充斥著各種側翼、建商、業者顛倒是非、混淆視聽的說法，寧願睜眼說瞎話，製造無謂的社會恐慌，也不願意正視年輕人的居住困境。



王婉諭表示，本屆立法院只剩一個會期，民進黨團如果真的要過，就請將房屋稅條例列為優先法案，時代力量一定支持儘速審查，回應民意，「期待選舉年的民進黨能拿出什麼樣的效率。」

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