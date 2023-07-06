圓山百年金龍修復完成！過程驚見不合理「2物」　未來朝修舊如舊進行

▲圓山大飯店金龍廳金龍6/29完成第一階段修復，今舉行揭幕儀式。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

圓山飯店金龍廳天花板掉落，導致百年三爪金龍被壓毀，6/29完成第一階段修復，今（6）日舉行揭幕儀式。在修復過程中，圓山飯店及修復、雕塑專家驚見，金龍頸部斷面竟不是黃銅銜接，而是天然混凝土、黏著劑，因此導致不合理的「直接斷裂」，推測早在1956年前金龍就已斷裂過兩次。未來會持續進行第二階段修復，朝「修舊如舊」方式修復。

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▲金龍廳於1956年興建完工，距今已有68年的歷史，由於天花板本身為木材結構且面積將近800多坪，因此在建築維護方面的工程難度相對較高。（圖／記者彭懷玉攝）

圓山飯店表示，金龍所在位置為圓山大飯店金龍廳，該棟建築於1956年興建完工，距今已有68年的歷史，由於天花板本身為木材結構且面積將近800多坪，因此在建築維護方面的工程難度相對較高；飯店都有定期進行屋頂及梁柱的除蟲作業與強化工程，並從2020年7月起開始每季加強維護，最近一次為去年6月23日實作白蟻灌注噴灑工程。

超過百年歷史的金龍本身為噴泉造景，上方藻井天花板長年受到水氣潮濕的影響，加上當時藻井施作工法包覆繁複，所以較不容易深度細查白蟻蛀蝕程度，更加提高了屋頂維護工程的難度，而造成此次掉落事件。

三代均從事雕塑工作的蒲浩明老師表示，依照金屬元素銅材質有韌性和延展性，照理說金龍被砸到後會扭曲變形才斷裂，不過，頸部、爪子被天花板壓到後是直接斷裂，十分不合乎常理，再來，頸部斷面有天然混凝土、黏著劑，在日治時期不會使用的，因此推估金龍頸部早在1956年之前就斷裂過，由於之後再貼金箔，因此看不出斷裂痕跡，二次修復過程會再確認哪些是有經過再度加工的。

▲圓山飯店董事長林育生表示，目前第一階段是恢復成原本的樣子，至於第二階段何時會完成，現在無法給確定的答案。（圖／記者彭懷玉攝）

圓山飯店董事長林育生表示，目前第一階段是恢復成原本的樣子，至於第二階段何時會完成，現在無法給確定的答案， 未來會朝向「恢復成原創者當初創作的樣子」，至於該不該稱之為金龍？應聽取各方的意見。

至於修復費用，林育生透露，本次修復金額為12萬8000元，由圓山飯店先墊付，不過由於圓山飯店是國家級飯店，且各界皆對這座充滿歷史意義的金龍十分關心，會有企業家等各界樂捐方式修復。

▲有風水專家指龍頭斷裂是不祥預兆。林育生說，兩天前有職員夢到金龍表示修復後非原本外觀。（圖／記者彭懷玉攝）

日前有風水專家指出龍頭斷裂是不祥預兆。「純屬巧合」，林育生說，無法回應民間信仰的評論，但他透露，兩天前有職員夢到金龍跟該員說非原本外觀，也有學者認為顏色不對，這座國內外旅客朝聖的噴泉，將交給科學、尊重原創，同時兼顧國人感受。

本次揭幕為第一階段修復，針對斷裂處，綜合整理上述文史學者、文物修復專家及工藝師的共同意見，由蒲浩明雕塑家及蒲子超工程師進行修復，本階段工程已於6/29完成。在此同時，金龍由龍尾通往龍身再到龍頭口部之噴泉管道早有阻塞情形，飯店內部之前已多次討論維修事宜，也於此次修復，一併整修完成。

▲圓山飯店的金龍噴泉6/23晚間被天花板壓住。（圖／翻攝「圓山飯店」）

未來第二階段則為復原工程規劃，因多位文史專家先前即提出圓山金龍其身體顏色、龍身形狀及角度，明顯與日治時代臺灣神社時期不同。而在此次會同專家學者檢修過程中，大家也發現到金龍本身理應為黃銅材質的雕塑，但這次斷裂處竟然完全沒有黃銅銜接，而僅使用混凝土、黏著劑等材料黏合；初步推斷金龍從台灣神社時代（當時設置在戶外）至國民政府成立圓山大飯店時期（後來移至室內）的過程，當時很有可能為了方便搬運而人為分拆，或者是受到外力影響而分裂，以致金龍本身早已發生斷裂接合情事，修復也僅使用簡易工法銜接，才會造成此次天花板掉落碰撞金龍後，在材質較為脆弱的連接位置處產生斷裂情形。



本次藻井天花板掉落造成金龍的頭部與身體連結處斷裂，所幸因金龍為黃銅結構，具金屬硬度，故損壞尚非嚴重，飯店雖值端午連假仍第一時間邀集研究金龍的文史學者與具古蹟修復經驗的專家及工藝師商討，包括近代臺日雕塑史研究專家鈴木惠可博士、臺灣師範大學文物保存維護研究發展中心張元鳳教授、潘怡伶及王瓊霞資深文物修復師、日治史研究學者王佐榮老師及臺灣知名雕塑藝術家蒲浩明及蒲子超工程師，共同商討金龍第一及第二階段的修復計畫。