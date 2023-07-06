彰化男殺妻追打兒！鄰居直擊「孩子渾身是血」　曝夫妻常爭吵

記者白珈陽、黃資真／彰化報導

彰化縣福興鄉5日傍晚1名52歲余姓父親在家中持榔頭敲死50歲印尼籍妻子後，追打跑到超商躲避的18歲兒子，店員擋在2人中間，保護孩子倖免於難；6日稍早鑑識小組已前往兇嫌住處蒐證，地板殘留大片血跡。據附近店家表示，時常聽見夫妻倆吵架，似乎感情不睦。

▲彰化福興鄉發生父親持榔頭敲死妻子、追打兒子的人倫慘案。（圖／記者白珈陽攝，下同）



據悉，案發地點位於一樓客廳，地板上還遺留大片血跡，警方將現場拉起封鎖線；記者實際前往事發的超商，當時的英勇店員不在，現場店員則是婉拒不受訪，僅表示不知道、不清楚。

附近車行表示，他們一家三口搬來約1、2年，與鄰居都不熟，不太會打招呼，偶爾會來更換機油或修機車，昨傍晚有看到孩子渾身是血逃出家門，爸爸手持鐵鎚緊追在後，由於對方持兇器，多名目擊路人不敢輕舉妄動，但有一名騎士見狀趕緊停車撥打電話報警。

▲事發超商的店員拒絕受訪。



鄰居說，聽聞常聽見余與妻子吵架，案發時孩子從屋內逃出跑進一旁巷子，手上的血跡還沾到親戚的車輛，聽聞純樸的鄉鎮發生慘案，大家都相當震驚。

余男及印尼籍配偶都有精神方面疾病，一家三口被列為中低收入戶，也是彰化縣社會處長期關懷案件，昨晚余男突失控持榔頭攻擊妻子與小孩，孩子連忙跑進超商求援，余男進入後，超商店員擋在2人中間試圖讓他冷靜，爭取警方到場時間，余妻因傷勢過重送醫不治，兒子頭部、身體有撕裂傷、意識清醒。

▼當時孩子渾身是血跑到超商躲避。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

