圓山「金龍斷頭」不祥預兆！董座曝：事發2天前「職員才夢到金龍」

▲圓山飯店的金龍噴泉6/23被天花板壓住，當時被風水專家比喻為不祥之兆，現已修復完成。（圖／翻攝「圓山飯店」）

記者彭懷玉／台北報導

圓山飯店百年金龍斷頭，被風水專家比喻為不祥之兆，會影響圓山一帶風水，甚至有輕著傷、重著亡之說。對此，董事長林育生強調，無法回應民間信仰的評論，只能說是純屬巧合，不過，他也透露，事發兩天前，有職員夢到金龍跟該員說並非原本外觀，他也感到非常訝異。

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▲今（6）日董事長林育生透露，就在金龍被砸到的前兩天，有職員夢到金龍，跟他說不想在這副身體裡面，因為這不是原來的外觀。（圖／記者彭懷玉攝）

關於眾說紛紜的金龍斷頭影響風水、總統候選人維安問題之說，今（6）日董事長林育生於金龍修復揭幕儀式後的座談回應媒體詢問，「現在不適合去談一些信仰的議題，只能說是純屬巧合，無法做相關評論。」



不過話鋒一轉，他透露，雖然不鼓吹迷信，不過就在金龍被砸到的前兩天，有職員夢到金龍，跟他說不想在這副身體裡面，因為這不是原來的外觀。

▲圓山大飯店金龍廳三爪金龍6/22斷裂，6/29完成第一階段修復，今舉行揭幕儀式。（圖／記者彭懷玉攝）

林育生說，專家學者之後也指出，金龍的顏色不對，然而就在金龍斷裂一周之後，才發現金龍是被接合的，且多達7處。林育生說，或許這是一個「復舊」啟示，雖然也有人說是選舉啟示，但無法回覆這樣的信仰問題。

▲金龍仰角應為90度朝上，卻改為現今45度方向，未來都是第二階段修復重點。（圖／記者彭懷玉攝）

圓山飯店透露，夢到金龍的員工仍在職，不過目前不方便受訪，飯店也不願對此多作解釋。



針對此次金龍損壞，目前雖已完成第一階段修復，第二階段完工的日期仍未定。日治史研究專家王佐榮老師提及應「貼近還原史實」，也對第二階段修復工程提出建議。首先，根據目前手邊出土的4張當時神龍的歷史照片，其中2張經過考證後上色看來，目前的外觀顏色明顯與臺灣神社時期不同，其外觀顏色理應是黃銅材質經過歲月氧化後的極深古銅色參雜銅綠顏色。

▲台北圓山大飯店是全台第一家五星級飯店。（圖／圓山飯店提供）

其次，金龍仰角也從當時的90度朝上，改變為現今呈現45度方向；再者，從過去歷史照片發現神龍三角爪上的龍珠也消失了，至今也尚未得知身在何處；最後，根據文史記載，作者齋藤靜美先生是以遙想神龍破雲而出做為構想鑄造，因此金龍鬍鬚依據力學原理應為往後，但現況卻是向前。以上都是金龍第二階段修復努力的方向，會在何時完工目前仍未有定數。