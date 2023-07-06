　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

圓山「金龍斷頭」不祥預兆！董座曝：事發2天前「職員才夢到金龍」

▲圓山飯店的金龍噴泉被壓住。（圖／翻攝「圓山飯店」）

▲圓山飯店的金龍噴泉6/23被天花板壓住，當時被風水專家比喻為不祥之兆，現已修復完成。（圖／翻攝「圓山飯店」）

記者彭懷玉／台北報導

圓山飯店百年金龍斷頭，被風水專家比喻為不祥之兆，會影響圓山一帶風水，甚至有輕著傷、重著亡之說。對此，董事長林育生強調，無法回應民間信仰的評論，只能說是純屬巧合，不過，他也透露，事發兩天前，有職員夢到金龍跟該員說並非原本外觀，他也感到非常訝異。

▲圓山大飯店金龍廳三爪金龍6/22斷裂，6/29完成第一階段修復，今舉行揭幕儀式。（圖／記者彭懷玉攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲今（6）日董事長林育生透露，就在金龍被砸到的前兩天，有職員夢到金龍，跟他說不想在這副身體裡面，因為這不是原來的外觀。（圖／記者彭懷玉攝）

關於眾說紛紜的金龍斷頭影響風水、總統候選人維安問題之說，今（6）日董事長林育生於金龍修復揭幕儀式後的座談回應媒體詢問，「現在不適合去談一些信仰的議題，只能說是純屬巧合，無法做相關評論。」

不過話鋒一轉，他透露，雖然不鼓吹迷信，不過就在金龍被砸到的前兩天，有職員夢到金龍，跟他說不想在這副身體裡面，因為這不是原來的外觀。

▲圓山大飯店金龍廳三爪金龍6/22斷裂，6/29完成第一階段修復，今舉行揭幕儀式。（圖／記者彭懷玉攝）

▲圓山大飯店金龍廳三爪金龍6/22斷裂，6/29完成第一階段修復，今舉行揭幕儀式。（圖／記者彭懷玉攝）

林育生說，專家學者之後也指出，金龍的顏色不對，然而就在金龍斷裂一周之後，才發現金龍是被接合的，且多達7處。林育生說，或許這是一個「復舊」啟示，雖然也有人說是選舉啟示，但無法回覆這樣的信仰問題。

▲圓山大飯店金龍廳三爪金龍6/22斷裂，6/29完成第一階段修復，今舉行揭幕儀式。（圖／記者彭懷玉攝）

▲金龍仰角應為90度朝上，卻改為現今45度方向，未來都是第二階段修復重點。（圖／記者彭懷玉攝）

圓山飯店透露，夢到金龍的員工仍在職，不過目前不方便受訪，飯店也不願對此多作解釋。

針對此次金龍損壞，目前雖已完成第一階段修復，第二階段完工的日期仍未定。日治史研究專家王佐榮老師提及應「貼近還原史實」，也對第二階段修復工程提出建議。首先，根據目前手邊出土的4張當時神龍的歷史照片，其中2張經過考證後上色看來，目前的外觀顏色明顯與臺灣神社時期不同，其外觀顏色理應是黃銅材質經過歲月氧化後的極深古銅色參雜銅綠顏色。

▲台北圓山大飯店。（圖／圓山飯店提供）

▲台北圓山大飯店是全台第一家五星級飯店。（圖／圓山飯店提供）

其次，金龍仰角也從當時的90度朝上，改變為現今呈現45度方向；再者，從過去歷史照片發現神龍三角爪上的龍珠也消失了，至今也尚未得知身在何處；最後，根據文史記載，作者齋藤靜美先生是以遙想神龍破雲而出做為構想鑄造，因此金龍鬍鬚依據力學原理應為往後，但現況卻是向前。以上都是金龍第二階段修復努力的方向，會在何時完工目前仍未有定數。

ET快訊
快訊／今年首例本土霍亂！20多歲男上腹絞痛+水便逾15次
快訊／被新執行長偷襲熊抱　啦啦隊正妹最新發聲
快訊／3縣市飆37.9度！　高溫警報範圍曝
爸「打死妻追殺兒」原因曝！　18歲少年全身血求救
快訊／石門驚見浮屍　「下身裸露」
自爆睡過「77位網紅、小模」！　酷炫吐真相
快訊／蕾菈催生中！　老公女兒陪產
炎亞綸確定回不去！　《營業中》鬆口回應
PLG新執行長「突襲熊抱」啦啦隊員！　影片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今年首例本土霍亂！20多歲男上腹絞痛+水便逾15次　發病前曾生食海鮮

爸媽安了！高雄公幼全面延長照顧「每小時最多50元」　1人就開班

快訊／3縣市「熱飆37.9度」　高溫警報範圍曝！

粒狀污染物減量新措施上路！環保署：估每年減少1471公噸排放

嘉藥攜手產官學育才　與青年學子互利共贏

芒果有黑斑不能吃？　農糧署闢謠：無明顯腐敗削除即可食用

通勤月票頻傳卡關！基層人仰馬翻「解決到半夜」　交部：加速優化

8支100元！台電大林廠開賣枝仔冰民眾排爆　每天補貨4次還不夠賣

圓山「金龍斷頭」不祥預兆！董座曝：事發2天前「職員才夢到金龍」

被誇長得像！她想辣美、高學歷「李玟當目標」　41歲超神身材曝

李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

李玟40秒告別音檔

李玟患離世享年48歲！　家人悲痛證實

又漲！阿堂鹹粥1碗賣300元　菜單新規定讓饕客無法接受

開車遇行人「繼續嚕」遭罰　網批不長眼...結局竟反轉

洪曉蕾一到西班牙「隔天進加護病房」　前夫曝病情…想帶回台治療被拒！

今年首例本土霍亂！20多歲男上腹絞痛+水便逾15次　發病前曾生食海鮮

爸媽安了！高雄公幼全面延長照顧「每小時最多50元」　1人就開班

快訊／3縣市「熱飆37.9度」　高溫警報範圍曝！

粒狀污染物減量新措施上路！環保署：估每年減少1471公噸排放

嘉藥攜手產官學育才　與青年學子互利共贏

芒果有黑斑不能吃？　農糧署闢謠：無明顯腐敗削除即可食用

通勤月票頻傳卡關！基層人仰馬翻「解決到半夜」　交部：加速優化

8支100元！台電大林廠開賣枝仔冰民眾排爆　每天補貨4次還不夠賣

圓山「金龍斷頭」不祥預兆！董座曝：事發2天前「職員才夢到金龍」

被誇長得像！她想辣美、高學歷「李玟當目標」　41歲超神身材曝

泰語沉浸式樂學夏令營登場　謝國樑體驗實作泰式奶茶

和毛孩一起！入住宜蘭絕美山林玻璃屋民宿　開啟一趟芬多精之旅

紅雀後援「驚天暴傳」遭逆轉　球隊恐面臨百年來最差戰績　

中國管制鎵鍺出口抗美晶片禁令　台積電：不影響生產

3C通路推暑期優惠　安卓旗艦機「現砍萬元」

【廣編】以台灣布袋戲文化為靈感　電通集團旗下isobar獲坎城首屆遊戲娛樂創意銅獅獎

普天宮捐贈價值300萬救災裝備　無私善舉守護市民

今年首例本土霍亂！20多歲男上腹絞痛+水便逾15次　發病前曾生食海鮮

律師列7年來打炒房政策　嘆：別買不起就抱怨政府沒作為

陳其邁、藍正龍都服國民兵役　國防部預告廢止相關管理運用辦法

八寶粥倒桌上假裝嘔吐...　調皮孫捧起吃下嚇壞嬤！

生活熱門新聞

曾答應女兒報仇　母指名藝術家：該受死了

Toyz宣布：「中焙生乳紅茶」限時全台免費

謝姓藝術家被控性侵後神隱⋯臉書被灌爆

阿堂鹹粥又漲了「1碗飆到300元」！饕客：不吃了

LINE「5款超可愛貼圖」快下載！能爽用到明年

台東「金城武樹」走入歷史！　原因曝光

抑鬱輕生被問：怎不看醫師　11年患者吐心聲

「最美魚市場」露天燒烤吧開幕！

月考讓特教生抄答案考87分！母淚訴：以為都學會

好市多「隱藏1神物免費送」！一票人喊：換到了

李玟沒得過金曲獎「強在哪裡？」　鄉民曝超頂紀錄：無法比擬

好市多養樂多「40瓶87元」　一堆客人卻不買

4星座大器晚成　40歲開始走上巔峰

獨／基北區考生84%進公立學校「0分也上榜」　校長：減招刻不容緩

更多熱門

相關新聞

圓山「百年金龍」修復完成！費用曝光

圓山「百年金龍」修復完成！費用曝光

圓山飯店金龍廳天花板掉落，導致百年三爪金龍被壓毀，6/29完成第一階段修復，今（6）日舉行揭幕儀式。在修復過程中，圓山飯店及修復、雕塑專家驚見，金龍頸部斷面竟不是黃銅銜接，而是天然混凝土、黏著劑，因此導致不合理的「直接斷裂」，推測早在1956年前金龍就已斷裂過兩次。未來會持續進行第二階段修復，朝「修舊如舊」方式修復。

礁溪老爺變「老爺航空」再抽日本機票

礁溪老爺變「老爺航空」再抽日本機票

擠爆！破5萬人賞「大稻埕3分鐘煙火」

擠爆！破5萬人賞「大稻埕3分鐘煙火」

雙北2飯店泳池度假「送逾千元禮包」

雙北2飯店泳池度假「送逾千元禮包」

大稻埕首場煙火今登場！180秒主題曝

大稻埕首場煙火今登場！180秒主題曝

關鍵字：

台北市旅遊台北市旅宿北市飯店星級飯店圓山大飯店圓山金龍圓山飯店金龍斷頭

讀者迴響

熱門新聞

李玟已立好遺囑「財產全留給最愛的她」

李玟搶救過程曝光！洗澡「突流血衝出浴室」

快訊／李玟輕生離世！享年48歲　家人悲痛證實

Toyz還是倒⋯鍾培生狠命揍臉取勝

獨／李玟半年前罹患乳癌！　獨自動刀抗癌「老公卻在外旅遊」

李玟富商老公傳3度偷吃　他爆消失好幾天

曾答應女兒報仇　母指名藝術家：該受死了

小哥哥先噴血　孫生獲勝感言超嗆

Toyz宣布：「中焙生乳紅茶」限時全台免費

小S深夜哭了：我真的好難過！

謝姓藝術家被控性侵後神隱⋯臉書被灌爆

獨／李玟「原本7月要離婚」　好友痛揭心碎內幕：她太愛了！

李玟發飆嗆陸綜卻遭報復！網湧入節目組

曾找100兄弟保護李玟！黃立成心痛發文

李玟6億婚禮「踩爛玻璃」儀式

更多

最夯影音

更多
李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大

李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大
不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面