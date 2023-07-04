真人版《芭比》踩「南海九段線」主權爭議　越南宣布禁播

▲真人版電影《芭比》因「九段線」爭議，被越南當局下架。（圖／翻攝自Facebook／Warner Bros. Pictures）



實習記者任庭儀／編譯

美國華納兄弟（Warner Bros）製作的真人版《芭比》（Barbie）原定21日在越南上映，但越南官媒3日宣布，這部電影將不會在該國上映，原因是電影中出現中國主張主權的「九段線」地圖。

根據路透社報導，中國在地圖上使用9段線圍成U形，單方面主張北京在南海的主權範圍，故又稱「九段線」（nine-dash line），然而其中包含越南的大陸棚區域，且當局早已取得石油開發權。

越南青年報（Tuoi Tre）3日指出，由好萊塢女星瑪格羅比（Margot Robbie）主演的真人版《芭比》原定於21日上映，因官方禁令將被下架。該報援引電影局局長說法稱，「我們不會授予美國電影《芭比》在越南上映的許可，因為它包含令人反感的『九段線』畫面。」

越南此前也曾因類似爭議下架電影，2019年動畫電影《壞壞萌雪怪》（Abominable）在越南播映後，因場景出現九段線地圖引起不滿，當局立刻吊銷電影的執照，電影院也火速下架。

南海因蘊藏豐富的石油資源、漁業資源、航運利益等，周邊包括中國、越南、菲律賓、馬來西亞、汶萊等國互不相讓。海牙國際法院2016年曾依《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）判定中國「九段線」不具法律效力，但中國拒絕承認裁決。