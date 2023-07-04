和人妻同事「一起躺床」被抓　小王遭綠帽夫暴打垂死：他想殺了我





▲男子目睹妻子外遇現場，失控暴打小王。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州33歲男子迪米格(John Dimmig)因為目睹小王與妻子同床畫面，一氣之下用球棒瘋狂毆打小王，導致警察趕到現場時，發現受害者被打到血肉模糊，傷勢十分嚴重，讓他因為謀殺未遂罪被捕。

棕櫚灘郡(Palm Beach County)警方上月17日晚間11時接到報案，趕到當地一間公寓發現現場到處都是血跡。受害男子表示，他和女同事相約喝酒後，一同回到這個租來的公寓中，後來遭突然闖進屋內的迪米格用球棒攻擊，「感覺他想殺了我」。

An irate Florida husband bludgeoned a man bloody with an aluminum bat after catching him in bed with his wife, according to a CBS 2 report.



John Dimmig, 33, of Lake Worth, is facing attempted murder charges after he allegedly burst into the victim’s Airbnb and caught him in the… pic.twitter.com/ujsgCi8zx6 — Paul Kang (@LPaulKang) July 3, 2023

迪米格妻子表示，當時她人和男同事一起躺在床上，進行到一半時，迪米格帶著球棒闖進來攻擊，攻擊時還一邊喊著「不准靠近我老婆」，後來她好不容易才把丈夫拉離受害者並且報案。

警方後來在迪米格家中找到他，但他否認犯案，謊稱自己一直待在家，然而警方在他家中找到沾滿血跡的衣服，並且依據監視器畫面將他逮捕。迪米格被控謀殺未遂、加重毆擊罪與惡性入侵住宅等罪，預計於本月17日出庭受審。