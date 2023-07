和人妻同事「一起躺床」被抓　小王遭綠帽夫暴打垂死：他想殺了我

▲男子目睹妻子外遇現場,失控暴打小王。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

美國佛州33歲男子迪米格(John Dimmig)因為目睹小王與妻子同床畫面,一氣之下用球棒瘋狂毆打小王,導致警察趕到現場時,發現受害者被打到血肉模糊,傷勢十分嚴重,讓他因為謀殺未遂罪被捕。

棕櫚灘郡(Palm Beach County)警方上月17日晚間11時接到報案,趕到當地一間公寓發現現場到處都是血跡。受害男子表示,他和女同事相約喝酒後,一同回到這個租來的公寓中,後來遭突然闖進屋內的迪米格用球棒攻擊,「感覺他想殺了我」。

An irate Florida husband bludgeoned a man bloody with an aluminum bat after catching him in bed with his wife, according to a CBS 2 report.



John Dimmig, 33, of Lake Worth, is facing attempted murder charges after he allegedly burst into the victim’s Airbnb and caught him in the… pic.twitter.com/ujsgCi8zx6