腳扭傷受困山區「手機沒訊號」　女靠iPhone14一功能奇蹟獲救

▲受困女子靠iPhone 14求救功能，成功獲得幫助。（圖／翻攝自Twitter／Mike Leum）

記者李振慧／綜合報導

美國加州女子雷耶斯(Juana Reyes)與朋友在山區徒步旅行時不小心摔倒，腳踝受傷讓她動彈不得，由於山區中手機沒有訊號，一度不知道該怎麼脫困，幸好後來靠iPhone 14一求救功能，成功連絡到緊急服務部門獲救。

來自聖地牙哥市的雷耶斯，上周與朋友在洛杉磯國家森林公園(Los Angeles National Forest)遊玩，走在崎嶇地形時一個不小心扭傷腳踝，「我記得我當時大喊了一聲，後來試圖站起來發現沒有辦法，腳實在是太痛了」。

雷耶斯和朋友發現手機沒有訊號，正在煩惱時，她突然想起擁有的iPhone 14有透過衛星傳送的 SOS 緊急服務，讓她即使處於沒有行動網路和 Wi-Fi的情況下，也能傳送訊息給緊急服務單位，最後順利獲救。

洛杉磯郡治安官搜救部門人員Mike Leum表示，「如果你所處的位置沒有網路或訊號，當你啟用SOS功能時，該功能會依據所在位置去尋找最近的衛星，因為這樣我們的監測站才能收到求救訊號」，而這已經是他們今年所收到的第3起求救案件，認為該功能對於搜救工作有很大的幫助。

雷耶斯則感激表示，「他們真的很快就前來現場，並且與我們取得聯繫，感覺好神奇，真是太感謝了，雖然我的情況只是腿受傷，但別人也有可能碰到完全不同的情況，這個功能真的可以幫忙救命」。