一上飛機就睡覺！他包內整疊現金被偷　錢包只剩空殼

▲馬來西亞一名男子懷疑自己在飛機上被偷錢。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞一名男子聲稱，自己在搭飛機時因為太過疲倦就閉目休息睡覺，怎知當他抵達目的地後，卻在旅館內發現自己包裡的現金憑空消失。不僅如此，他在出發前曾另外拿一個紅包袋裝馬幣，但紅包內的現金也不見，只剩紅包袋。男子表示，他遺失的總金額高達5位數馬幣，因此也提醒網友搭機時要多加注意。

根據《中國報》報導，這名馬來西亞男子在自己的Instagram公開了這段經歷，他日前搭機外出旅遊，然而直到抵達下榻飯店後，才發現包內的現金全部不翼而飛。由於下飛機時，錢包與護照都在，因此男子也未起疑，但他事後才發現，錢包內換好的外幣現金竟然不見。

男子外出前特意將換好的港幣、台幣、泰銖、馬幣以及新幣放進錢包內，並且另外準備了一個紅包袋，將馬幣現金裝在裡面備用。然而他發現，除了錢包內的現金全都消失外，連紅包袋內的馬幣也沒了。而他全身上下就只剩下一些零散的小面額鈔票。

他表示，自己曾經懷疑是將外幣留在家裡沒有帶出門，但是當他看到空空如也的紅包袋後，就知道事情沒有這麼簡單。他仔細回想了一下，發現背包從頭到尾都在自己身邊，不過一上飛機後，就把背包放在座位上方的行李架，隨後昏睡到目的地。

他懷疑是在過程中遭人動手腳，然而因為沒有證據，因此也無法求償。不過該則動態也引發網友回應，有人稱，自己也曾有過類似經歷，並呼籲大家搭機熟睡時，務必要提高警覺。