發揚土地公保境佑民精神　樹林樹德宮捐贈1輛復康巴士

▲樹林樹德宮捐贈1輛復康巴士，地方民代及宮廟代表共襄盛舉。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市樹林區樹德宮集合信眾的力量，秉持福德正神愛鄉愛土的精神，於今（3日）上午捐贈一輛復康巴士給新北市政府，由主委王吉二代表捐贈，新北市府秘書長邱敬斌代表侯友宜市長前往受贈，並回贈感謝牌。樹林區鄰近的宮廟主委、民代等也都到場共襄盛舉。

樹德宮主委王吉二表示，該宮創建距今有兩百多年歷史，主祀福德正神，是樹林區最古老的一尊「土地公」，也是樹林地區重要的信仰中心，歷經多次整建及信眾支持，才有今日規模。

▲樹林樹德宮主委王吉二（左）代表捐贈復康巴士 由邱敬斌秘書長（右）代表受贈。

王吉二說，樹德宮平時積極投入社會公益活動，提供弱勢家庭兒童及少年獎助學金、各項急難救助及寒冬送暖等，重大節慶也會捐贈物資給弱勢族群。秉持福德正神愛鄉愛土的精神，經管理委員會決議捐贈復康巴士，並獲得信眾熱烈響應。希望藉由福德正神的守護，讓每位搭乘者都能病痛消除，也讓行動不便的民眾多一輛搭乘使用。

秘書長邱敬斌表示，樹德宮長期為新北市無私奉獻、響應社會公益，如同仙界「里長伯」福德正神的大愛，集結地方力量照顧更多有需要的市民。新北市目前實際投入營運的復康巴士有549輛，每年服務超過60多萬人次，幫助身障朋友及失能長輩就學、就業、就醫、就養。

新北市交通局副局長林麗珠、社會局主任秘書黃逢明、樹林區長洪崇璉、市議員洪佳君、葉元之和立委蘇巧慧等人，亦參加捐車儀式。