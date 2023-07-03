「家裡不用有規矩？」孩考第5名被打　媽3點回應：都挑有肉的地方

▲女童父親將體罰照片貼在臉書。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者曾筠淇／綜合報導

新北市一名就讀國小五年級的女童因為「只考」第5名，所以被爸爸處罰拿獎狀下跪，還遭藤條抽打40多下。爸爸將體罰過程拍下，還PO上臉書，此舉引發外界砲轟。事後就有網友挖出媽媽的留言，解釋拍攝影片的原因，且「PO網時詢問過姊姊意願」。

女網友在Dcard上表示，「我有在該地區的地區性社團，下圖為媽媽回覆」，並貼出幾張截圖。從圖片可見，內容提及她是女童媽媽，「影片屬實存在」，並列出3點回應：

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第一點：錄影是為了給小朋友警惕。

第二點：PO網時有詢問過姊姊的意願，且影片當天同步傳給班導師。PO上臉書的隱私設定為朋友，不是他們標記的朋友應該看不到，「至於影片是怎麼外流的，我實在不是很清楚」。

第三點：網路上一直針對第五名被打、未滿95分的部分瘋狂轉發，「我也覺得無奈，可能看起來是在乎分數，但是我在乎的是她對待考試的態度」，姊姊粗心大意，覺得寫完考卷就不檢查，該狀況從上課開始到現在都不間斷，「考前兩周正常我規定手機、平板、電腦不能使用，但只要我們不在家她會偷玩，抓包很多次了」。

媽媽強調，孩子真的不會的題目，他們沒體罰過，「我再三跟她說，你這次如果狀況不好，我是真的會罰，姊姊她自己都知道」。在外人眼裡打孩子就是恐龍、家暴，但是「一個家庭裡面都不用有規矩囉？也不用處罰囉？」

▲網友貼出截圖。（圖／翻攝自Dcard）

媽媽還列出時間序，星期一、二，姊姊學校的考卷都發回來了，分數也告訴過他們了；星期三，他們有和安親班老師談話，詢問孩子最近狀況如何；星期四，晚上針對此事處罰，處罰都挑比較有肉的地方，「不容易受傷，但是皮肉傷一定是會的」，力道有控制，班導師也知情；星期五，社工有致電聯繫，他們已說明清楚。

媽媽還說，「社工提醒我們文章要下架，正義魔人很多要小心」，但這時已經來不及，網暴已經開始，很多人打電話到學校、打給她先生開罵，「我看了很氣但是能說什麼」，大多數網友都是為了罵而罵，「你們是真的為了我們家姊姊好而來嗎？」大家網暴他們，「真的對她好嗎？」

媽媽也說，星期五已有派出所員警到家中訪視，還有家訪官致電詢問「是否提告傷害、或是家暴保護令」，她問了大女兒後，「她說：為什麼要提告？」媽媽更提到，「我現在說的話也一定會有人認為是不是我先生用我帳號來說話，我只能說無奈」。不過針對網友貼出的內容，是否為媽媽本人的留言，尚有待商榷。

▲▼媽媽列出時間序。（圖／翻攝自Dcard）

回顧整起事件，女童父親在臉書貼出影片，要求女童手持獎狀跪在地上，以5科每科都要95分為標準，少1分打1下。過程中女童雖不斷哭喊，但父親仍嚴厲斥責，「班上27個學生考第5名，你要不要緊啊？」女童被打了44下，腿部都是抽打後的傷痕，而父親將影片PO上網後，還稱「這學期考第五名的下場喔」。

校方得知後，隨即通報並啟動多項關懷輔導措施，先由導師臨案輔導關懷，再帶女童到學校保健室做傷口初步處理。

新北市家庭暴力及性侵害防治中心主任許芝綺表示，家防中心6月30日接獲通報後就已進行訪視調查，並了解女童過去受照顧狀況及目前安全情形，經了解，家長有與女兒取得共識，不過管教方式仍不恰當，將要求父親接受一定時數的親子教育課程，以導正相關管教子女的觀念。

新北市教育局強調，將持續督導各級學校辦理家庭暴力預防知能宣導；於家庭暴力事件發生後除通報外，請各校即時啟動三級輔導機制介入，並與本市社會局等跨單位保持密切合作，以維護本市兒少的身心福祉與權益。