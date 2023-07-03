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新北淡水漁樂季開跑　體驗深度旅遊左岸風情

▲新北淡水漁樂季開跑 體驗深度旅遊左岸風情。（圖／新北市漁業處提供）

▲隱身在台北港內的下罟子漁港。（圖／新北市漁業處提供）

記者郭世賢／新北報導

炎炎夏日旅遊正夯，新北市政府漁業處及淡水區漁會推出高CP值「淡水漁業體驗旅遊行程」，涵蓋淡水河兩岸漁業與美景豐富的一日遊，每人只要980元，開放4梯次，由八里左岸一路玩到右岸漁人碼頭，名額有限，快來報名體驗八里淨灘、下罟子漁港巡禮、耙文蛤、漁業彩繪DIY，搭乘娛樂漁船在藍色公路上乘風破浪賞景。

漁業處表示，本次活動皆在淡水漁人碼頭集合啟程，首先將探訪隱身在臺北港內的港中漁港—下罟子漁港，這裡是八里左岸最美麗的漁港，一整排大眼舢舨倚岸停泊，形成一幅幽靜的畫面，而港中有著「舢舨」圖騰的漁具倉庫，是今年才剛全新啟用的新景點，與港內停泊的舢舨船互相呼應，成為下罟子漁港的新風貌，其上方還有提供遊客賞夕陽、觀海景的景觀平台，是左岸熱門的拍照打卡新景點。

▲新北淡水漁樂季開跑 體驗深度旅遊左岸風情。（圖／新北市漁業處提供）

▲下罟子漁具倉庫外牆結合在地特色「舢舨」圖騰。（圖／淡水區漁會提供）

漁業處說，接下來安排遊客淨灘身體力行愛海洋，並在左岸沙洲讓遊客動手體驗耙文蛤的樂趣，感受百年漁業文化的智慧；巡禮八里左岸後回到右岸淡水，安排魚藏餐廳風味饗宴品嚐在地海鮮及體驗創意漁業手作DIY做出獨一無二的彩繪作品，接著前往漁船上架場，由專業人員解說上架過程，並讓遊客體驗幫漁船洗澎澎，最後從漁人碼頭搭船飽覽淡水美麗的山河風光，載著滿滿的漁業體驗，結束充滿知性的旅程。

淡水區漁會總幹事吳永寬表示，歡迎大家來擁抱自然、珍愛海洋、體驗淡水漁業，踴躍報名「2023淡水漁樂季~左岸風情」活動，行程有獨特的漁業文化體驗、安心的漁港風味餐、漁業彩繪DIY、淡水乘船河上賞景，非常適合大小朋友一同參加，歡迎上「淡水區漁會」臉書粉專報名參加，相關活動資訊請洽詢淡水區漁會：02-2805-5000分機109。

▲新北淡水漁樂季開跑 體驗深度旅遊左岸風情。（圖／新北市漁業處提供）

▲百年漁業文化「耙文蛤」。（圖／淡水區漁會提供）

漁業處長張麗珍表示，推動「嗨漁港」計畫，依照漁港特性進行不同的轉型、改進及精進，歡迎大家趁著夏日暑假，暫時脫離平日忙碌的生活，全家大小一起來淡水、八里體驗漁樂，親近左岸最美麗的下罟子漁港。

▲新北淡水漁樂季開跑 體驗深度旅遊左岸風情。（圖／新北市漁業處提供）

▲八里淨灘活動。（圖／淡水區漁會提供）

▲新北淡水漁樂季開跑 體驗深度旅遊左岸風情。（圖／新北市漁業處提供）

▲下罟子漁具倉庫上方景觀平台，提供遊客賞夕陽、觀海景。（圖／新北市漁業處提供）

▲新北淡水漁樂季開跑 體驗深度旅遊左岸風情。（圖／新北市漁業處提供）

▲新北淡水漁樂季開跑 體驗深度旅遊左岸風情。（圖／新北市漁業處提供）

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