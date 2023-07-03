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把關外銷水生動物疾病　新北動保處定期採樣監測

▲把關外銷水生動物疾病 新北動保處定期採樣監測。（圖／新北市動保處提供）

▲孔雀魚可經配種改良成鮮豔顔色品種「藍尾禮服」。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者戴上容、郭世賢／新北報導

為確保外銷的水生動物健康，新北市政府動保處每半年均定期至轄內外銷水生動物場內進行採樣監測。外銷水生動物可分區為食用動物及觀賞用動物兩大類，轄內外銷水生動物監測場均為觀賞用動物，除了定期監測有無疾病供早期預防及治療外，送驗結果無特定病原時將可進行外銷，今年度迄今已採樣6場送檢。

為避免病原傳播，世界各國均有規定動植物輸出入皆須經過檢疫手續並符合輸入國的要求才可輸出，魚類也是一樣。動保處執行農委會外銷水生動物早期預警監測計畫，定期為這些觀賞魚做定期健康檢查，除了達到早期發先早期治療的效果外，檢驗合格後更能夠為外銷業者節省出口所需的檢驗時間以及費用。

▲把關外銷水生動物疾病 新北動保處定期採樣監測。（圖／新北市動保處提供）

▲孔雀魚可經配種改良成鮮豔顔色品種「美國全紅孔雀魚」。

呂安仕從事孔雀魚繁殖育種有21年的時間，剛開始他的公司是專門作水族系統缸，對觀賞魚產業並不陌生，後來有一天驚喜發現在家裏養的孔雀魚自己繁殖，生出不同顏色的小魚，覺得孔雀魚像錦鯉一樣是非常好玩的一個品種，基因變化非常多，所以全心投入這個產業，已自行成功繁殖許多新品系魚種，今年度更獲邀前往在越南舉辦的Extra Guppy Cup擔任裁判，和世界各國的孔雀魚飼養者進行交流，顯示台灣孔雀魚的育種技術，已在全球占有重要地位。

動保處長楊淑方表示，民眾在家中養殖觀賞魚類已蔚為風潮，業者也培育許多高價魚種，因品種繁多，在使用水族用藥及生物餌料時須特別小心，若有疾病問題應洽詢專業的水產獸醫師，改善飼養的水質環境，建立正確的用藥及飼養觀念，避免因使用藥劑不當造成死亡。

▲把關外銷水生動物疾病 新北動保處定期採樣監測。（圖／新北市動保處提供）

▲孔雀魚可經配種改良成鮮豔顔色品種「莫斯科藍孔雀魚」。

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