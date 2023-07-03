爸打小五女兒道歉了「沒料到影片被散播」　還原理光頭事件

▲女童父親將體罰照片和影片貼在臉書上。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者曾筠淇／綜合報導

新北市一名就讀國小五年級的女童因為「只考」第5名，所以被爸爸處罰拿獎狀下跪，還遭藤條抽打40多下。爸爸將體罰過程PO上網後，引發外界砲轟，事後他也發文表示，影片被散播出去是父女倆沒有料到的，讓網友如此關心，他們感到很抱歉，「您們的留言我們父女倆都會看得到」，感謝大家關心。

事件爆發後，女童父親在臉書上發文，針對這次事件，新北市社會局、學校、警方都有關心，他們第一時間已經處理好孩子的事情。他強調當初將影片PO上網，是給真正有認識的親朋好友知道次事，並非刻意散播。

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父親也說，影片被臉書上隨意加入的好友散播出去，是父女倆怎麼也沒料到的，「畢竟人家當初可能也是善意，誤以為孩子被家暴」，所以對於網友們的關心，他們感到非常抱歉，另外，他們收到不少善意提醒，很感謝眾人關心。

父親還提到，網路上誤傳「小女孩理光頭」的事件，是他亂下標題，想說好友看到會嚇到、覺得很嚴重而已，真實情況是大女兒當時頭髮少又短、在學校被笑，所以經過討論詢問，決定長痛不如短痛，理掉頭髮重長試試看，現在情況已稍微好一些。

最後父親表示，他沒有關閉臉書，只是太多認識且有追蹤他們的人打電話關心，才知道有人持續留言，「吵到他們半夜休息了」，因此他將文章設置為朋友才看得到。他也在文末補充，這篇文章以公開的方式發布，讓關心的人留言，「您們的留言我們父女倆都會看得到」，再次感謝大家關心。

▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook）

回顧整起事件，女童父親在臉書貼出影片，要求女童手持獎狀跪在地上，以5科每科都要95分為標準，少1分打1下。過程中女童雖不斷哭喊，但父親仍嚴厲斥責，「班上27個學生考第5名，你要不要緊啊？」女童被打了44下，腿部都是抽打後的傷痕，而父親將影片PO上網後，稱「這學期考第五名的下場喔」。

校方得知後，隨即通報並啟動多項關懷輔導措施，先由導師臨案輔導關懷，再帶女童到學校保健室做傷口初步處理。

新北市家庭暴力及性侵害防治中心主任許芝綺表示，家防中心6月30日接獲通報後就已進行訪視調查，並了解女童過去受照顧狀況及目前安全情形，經了解，家長有與女兒取得共識，不過管教方式仍不恰當，將要求父親接受一定時數的親子教育課程，以導正相關管教子女的觀念。

新北市教育局強調，將持續督導各級學校辦理家庭暴力預防知能宣導；於家庭暴力事件發生後除通報外，請各校即時啟動三級輔導機制介入，並與本市社會局等跨單位保持密切合作，以維護本市兒少的身心福祉與權益。