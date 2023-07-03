分享廳舍綠化推動經驗　新北攜手台中共朝淨零目標邁進

▲台中市太平區公所與新北市八里區公所交流廳舍綠化與公共藝術推動經驗。（圖／新北市八里區公所提供，下同）

記者戴上容、郭世賢／新北報導

台中市太平區公所為規劃2年後進駐的綠建築廳舍，27日特地至榮獲綠建築榮譽獎的新北市八里區公所參訪，區長林俊宏歡迎太平區公所到訪，體驗新北八里左岸風光，並互相學習、交流建築綠化推動經驗。

八里區長林俊宏表示，八里區公所行政中心在市府用心規劃與同仁努力維護下，2021年榮獲內政部頒發「綠建築榮譽獎」，為全台首次獲獎的公所。公所外殼遮陽屋頂覆土，塑造高效能的節能省碳外殼，結合中庭綠化，成為充滿綠意、可自然通風的綠色環境，為符合多項指標的黃金級綠建築。

▲新北八里區長林俊宏（右3）邀請太平區公所至八里左岸體驗優美和海景色。

八里區公所詹惠雯主任就廳舍空間規畫、節能措施、綠化管理、充電樁設置、停車場管理、公共藝術、檔案庫房等各項軟硬體規劃與後續養護管理，逐一詳盡向台中市太平區公所主任梅美華等人說明，不藏私的分享實際管理困境與解決方案，共同分享寶貴經驗。

八里區公所表示，為實踐2030八里淨零碳示範區與SDGs永續城鄉、氣候行動等目標，區公所已逐步汰換公務汽機車為電動化，增設電動汽車充電樁與太陽能電池交換站等設施，未來將與市府經發局合作規劃佈建太陽光電，提高潔淨能源，逐步落實碳中和建築目標，期望透過與太平區公所交流廳舍綠化推動經驗，共朝淨零方向邁進。

▲八里區公所詹惠雯主任（右1）向太平區公所說明廳舍空間、停車場管理等規畫。

▲八里區公所詹惠雯主任就廳舍節能措施向太平區公所說。