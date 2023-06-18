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桃園青年局首辦跨校音樂成果發表　17校社團熱情演出

▲青年局侯佳齡局長(右) 出席跨校音樂成果發表。（圖／青年局提供）

▲青年局侯佳齡局長(右) 出席跨校音樂成果發表。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為支持校園音樂性社團展演及交流，桃園市政府青年局18日首辦的跨校大型社團成果發表，集結桃園市大專院校及高中職校計15校17個吉他社、演唱社等音樂性社團及學生，於桃園77藝文町辦理「校園走唱去」活動，讓學生校園的展演活動有機會跨出校外，亦能以音樂會友。

▲青年局侯佳齡局長(右) 出席跨校音樂成果發表。（圖／青年局提供）

青年局侯佳齡局長表示，青年局支持學生社團活動及多元發展，除提供經費補助、免費場地借用外，也入校辦理社團資源說明茶會，推廣相關學生的福利及資源，校園社團資源中心更是桃園學生社團跨校交流的重要平台。此外，青年局也提供青年職涯相關的課程，希望在青年局的支持下，青年學子能有很好的發展。

▲青年局侯佳齡局長(右) 出席跨校音樂成果發表。（圖／青年局提供）

今天的活動號召共計17個學生社團熱情參與，包含健行科大木船吉他社、大溪Cm吉他社、中大壢中壢克麗麗社、The Same 陽明高中吉他社、龍潭高中吉他社、南崁高中換弦吉他社、陽明高中流行演唱社、永豐高中流唱社、桃農琴韻吉他社、新興高中碎磁磚銅管五重奏、振聲高中流音社、新興高中愛弦吉他社、復旦高中弦心距吉他社、平鎮高中音研社、長庚科大知音吉他社、國立體育大學吉他社、龍華科技大學等，同學們透過「不插電」的音樂表演方式，展現吉他等樂器原始聲音，與流行音樂歌唱展現。

▲青年局侯佳齡局長(右) 出席跨校音樂成果發表。（圖／青年局提供）

活動現場有桃園市政府毒品危害防制中心設攤宣導，提供袖珍3D反毒卡牌、新興毒品的偽裝等教材及有獎徵答活動，更安排Airpods Pro、Marshall喇叭、拍立得等豐富抽獎助興。北科附工琴韻吉他社的邱同學表示，過去玩社團都是在校內辦理成果發表，今天有機會嘗試在人群中不插電開唱，有如街頭藝人般的表演形式，是前所未有的經驗，很新鮮也很高興能和這麼多校的同學一起表演跟交流。

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