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東南亞最大新創展會收獲豐　桃園青創6／27分享交流

▲桃園青創前進新加坡

▲桃園6組新創前往「新加坡InnovFest」參展。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

征戰國際市場，桃園市青年局邁大步！桃園安東青創基地進駐團隊展現滿滿動能，獲市政府青年局支持，首度前往東南亞最大的新創展會Innovfest初試啼聲，並前往拜會新加坡重要新創社群聚落ACE (Action Community for Entrepreneurship)、BLOCK 71，以及成功孵化多個新加坡獨角獸的學研加速器NUS Enterprise，收穫滿滿！

▲桃園青創前進新加坡

▲參訪-NUS。（圖／青年局提供）

青年局21日表示，本次共有6組新創參展，分別為聚焦東南亞新移民的「由米整合行銷工作室」、地方創生團隊「聚文化社會企業有限公司」、生技保養品「佑純生醫股份有限公司」、區塊鏈web3.0「睿決科技股份有限公司」、展覽XR體驗「藝途科技股份有限公司」，以及AI及程式應用「翼零網路資訊有限公司」。

▲桃園青創前進新加坡

▲佑純生醫透過安東青創基地與新加坡最大新創社群ACE及NUS Enterprise的人脈鏈結，參訪期間即有商業媒合實例。（圖／青年局提供）

其中，睿決科技及佑純生醫，透過安東青創基地與新加坡最大新創社群ACE及NUS Enterprise的人脈鏈結，參訪期間即有商業媒合實例，並與NUS越南計畫辦公室洽談越南市場拓展。另外，地方創生的團隊聚文化社會企業有限公司，也獲得馬來西亞檳州青年發展機構總經理魏鉝玲親臨展區，與團隊提到馬來西亞檳城也正努力培訓在地青少年，希望能透過劇場展現多元族群的故事，有更深的交流！

▲桃園青創前進新加坡

▲聚文化與馬來西亞檳州青年發展機構。（圖／青年局提供）

而專注於新移民培力的由米整合行銷工作室，在團隊臉書粉專曝光新加坡參展訊息之後，即獲得桃園文化局與團隊訂購100罐沙嗲醬的實績；藝途科技參展期間詢問度很高，收到不少國外新創團隊名片，洽談後續合作；且隨著現場熱鬧景象，翼零網路資訊亦獲得參展者的高度關注！

▲桃園青創前進新加坡

▲聚焦東南亞新移民的「由米整合行銷工作室」。（圖／青年局提供）

桃園安東青創基地投入資源協助團隊出海國際市場，除了提供舒適的進駐空間外，更定期安排專業顧問提供創業輔導，訓練及陪伴團隊準備拓展國際市場，並透過輔導實際了解團隊需求，媒合國際商業媒合機會拓展新創國際視野，前進新加坡讓團隊收穫滿滿。

▲桃園青創前進新加坡

▲翼零網路資訊（右）與藝途科技。（圖／青年局提供）

由米整合行銷表示：「非常感謝安東團隊在這次合作中的協助，這次的計畫不僅讓我們擁有了更多多元化的視野，也讓我們深刻體會到了國際合作的重要性。透過與安東團隊的合作，我們學到了許多寶貴的經驗和知識，這將對我們未來的發展起到重要的推動作用，除了拓展我們的業務範圍和合作夥伴，還學到了許多關於市場趨勢和產品市場調查的的寶貴資訊。這些知識和經驗將有助於我們提升業務效能，開拓更廣闊的市場！」

而聚文化社會企業有限公司也回饋「很高興有這次的參訪，使我們能透過與不同國家的新創團隊交流非常能夠刺激我們成長」，安東青創基地團隊都十分感謝在桃園青年局的支持下有機會前進國際市場。為延續團隊前進新加坡的交流感動，安東青創基地將於6月27日下午舉辦新加坡交流分享會，歡迎參加！

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