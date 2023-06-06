▲桃園青年局擴增校園創業聯盟，新增6校生力軍。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為打造桃園為青年創業之都，桃園市政府青年局於今年4月成立「桃園校園創業聯盟」，6日除原有7校夥伴外，正式增加長庚科技大學、南亞技術學院、國立體育大學、開南大學、萬能科技大學及銘傳大學等6校。

未來青年局將與13所大專校院共同攜手打造校園創業生態圈，展開全新「你，可以改變未來」創新創業系列活動，提升豐沛桃園青創能量。青年局局長候佳齡表示，今日除了與新增6校夥伴進行合作備忘錄的簽訂儀式外，後續召開了「桃園校園創業聯盟」第一次聯繫會議，會中交流青創相關政策與各校推動校園創業的經驗分享，各校代表產生相當多的共鳴。

侯佳齡說，市長張善政非常重視官學的合作，青年局因此聯合桃園市內各大專院校成立「桃園校園創業聯盟」，透過定期聯繫會議及一校一特色模式，朝制度化方向發展，未來將整合中央及民間企業資源，完整青年創業生態圈，有效達到創業友善的目的，提供學生從校園到踏入社會的全方位創業支持系統，為桃園培育優秀的青創人才。

「桃園校園創業聯盟」作為各校創新創業交流平台，由桃園市政府整合與挹注相關各局處資源，建立產官學密切聯繫管道，實質產出更多合作計畫與活動，以培力各校青創人才。例如與各校合作推出青創實習生計畫，媒合大專校園人才進入新創公司實習，並提供多元化海外學習機會，如近期即媒合中原大學及國立臺北商業大學的學生參加瑞士Franklin University Switzerland區塊鏈訓練計畫，協助青年瞭解新創產業及創新科技發展趨勢。