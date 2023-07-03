女童考第5被狂抽！網挖出狠父「電剪黑歷史」：做錯事理光頭

▲新北狠父遭全網炎上。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

近日突然燒起管教孩子的話題，有網紅醫日前爆出暴打2孩100巴掌，遭外界撻伐！有網友又發現，新北市一名狠父在臉書貼出體罰照，用藤條狂抽小五女兒的腿，可理由卻是「這學期考第五名的下場」。此外，狠父還曾拿電剪把小孩頭髮剃光，稱是孩子做錯事，讓眾網友氣炸。

有網友在Dcard發文「這是家暴了吧...」，截圖該位父親的臉書貼文，難以置信地表示，「怎麼會有人把這種事po上網？還tag親朋好友炫耀，有什麼問題==」。只見狠父在貼文中稱「這學期考第五名的下場喔～」並附上用藤條體罰小五女兒的照片、影片。

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另外，還有網友挖出狠父在2019年5月曾在臉書發文「做錯事 理光頭～」，並附上電剪剃頭照，把孩子的頭髮剃得如「狗啃的」，還有名似乎是小孩母親的女子被拍到在一旁滑手機，感覺對這樣的處罰不以為意。貼文曝光氣炸許多人，紛紛轉貼請校方等單位關切。

▲狠父曾拿電剪把小孩剃成平頭。（圖／翻攝自Dcard）

有人則找到在該地區的地區性社團找到女童生母解釋，包括「錄影是為了給小朋友警惕」、「PO網時詢問過姊姊意願」、「PO網的隱私設定為朋友，不是我們標記的人的朋友是看不到的」、「我在乎的是她對待考試的態度，姊姊個性粗心大意，她認為寫完了就好，從來不複檢」、「處罰都是挑比較有肉的地方，不容易受傷但是皮肉痛一定是會的。」

但網友就直呼，「這對父母真的有夠可怕，完全不覺得自己有問題，自己家庭不能被網暴，那家暴小孩就合理？」「很多小孩從小被打到大，根本不知道自己不應該被這樣對待」、「昨天小兒科醫師體罰的事件，我也有看到一個粉頭留言，說她直到大學才知道被家長呼巴掌是不正常的，她從小被賞巴掌到大學……看了真的很難過。」

新北市家庭暴力及性侵害防治中心主任許芝綺表示，家防中心6月30日接獲通報後就已進行訪視調查，並了解女童過去受照顧狀況及目前安全情形，經了解，家長有與女兒取得共識，不過管教方式仍不恰當，將要求父親接受一定時數的親子教育課程，以導正相關管教子女的觀念。