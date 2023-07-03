暴打兒巴掌又踹胸！心理師曝「壞掉的大人」內心也是「受傷小孩」

▲心理師透露，打小孩等不當管教與體罰，，只會讓孩子內心恐懼，並且厭惡自己，甚至出現更多的對抗行為。（示意圖／CFP）

記者林育綾／綜合報導

近來一名網紅小兒科醫師在臉書提及為了嚴厲管教，打了2個兒子共100個巴掌，甚至出現踹胸等行為，也遭前妻（生母）出面控訴，如今該醫師已關閉粉專。而諮商心理師陳志恆也在個人粉專提到，「難怪這本書到現在還一直很受歡迎！」書名為他撰寫的《受傷的孩子和壞掉的大人》，不少家長表示這本書幫助很大，是自己的啟蒙書；而他也揭露，其實「壞掉的大人」往往也是受傷的孩子。

[廣告]請繼續往下閱讀...

心理師陳志恆在臉書留言提及，「體罰孩子無法讓孩子養成好習慣，只會讓孩子內心恐懼，並且厭惡自己，甚至出現更多的對抗行為。一樣的，懲罰性抄寫也類似體罰，孩子不但無法有效學習，還會厭惡書寫，厭惡學習，最後放棄學習！」

有家長問，那如果是「體能類」的懲罰，也會讓小孩厭惡嗎？比方跑步、半蹲？陳志恆則回覆，「要看是為什麼懲罰？要孩子跑步、半蹲的原因是什麼？和他的犯錯行為本身是否有關聯？如果是考試考差，懲罰孩子跑操場一圈，這是毫無關聯的，這樣的懲罰不妥，也沒有教育意義。」

他也說，「事實上，孩子大部分的犯錯行為，需要的不是懲罰，而是協助。」建議師長別一直著眼於「如何懲罰」，而應是「如何協助」，善用「正向聚焦」，就是很好的策略。

陳志恆有感於此事件，分享自己寫的書《受傷的孩子和壞掉的大人》提到「難怪這本書到現在還一直很受歡迎！」而網友看了也紛紛推薦，「這本真的是我的啟蒙書」、「看到新聞時，第一念頭也浮現這一本。」、「當時在看的時候，邊看邊哭。」、「每個家長都該看！」

還有不少教師表示，這本書幫助很大，尤其在當導師之後，發現教育現場中，很多學生都是因為「壞掉的大人」而受傷，進而做出奇怪的事。

另有網友提到，似乎很多「壞掉的大人」的前身是「受傷的孩子」，甚至讀過一個說法「打小孩是父母脆弱的求救信號」。陳志恆也揭露，「是的，壞掉的大人其實也是受傷的孩子，他們也很需要被協助。」