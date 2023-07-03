見訊息結尾「1習慣」她滿頭問號！一票秒懂：會有人玻璃心

▲原PO不解，為什麼很多人都要特地打注音？（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

每個人打字的習慣不太一樣，近日就有網友好奇拋問，她遇過蠻多人打字結尾都是「注音」，讓她滿頭問號，為什麼要特別手選成注音？貼文曝光後，隨即引發討論，不少網友都認為以注音結尾，會讓整個句子看起來比較不嚴肅、輕鬆。

女網友在Dcard上，以「為什麼打字結尾都要用注音文」為標題發文表示，她遇過很多人打字結尾都是「注音」，起初以為是自動選字沒按好，但後來發現幾乎每句都這樣，讓她有點問號，這是流行嗎？還是打注音比較可愛？

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原PO也舉例，像是「好ㄉ」、「對ㄇ」、「可以ㄅ」、「好ㄛ」、「謝ㄌ」、「ㄅ會」。對此，她便感到納悶，打字特地選注音不累嗎？

貼文引發討論，不少網友都留言回應，「爽ㄚ，不可以ㄇ」、「真ㄉ假ㄉ」、「ㄅ歉，忘記為什麼開始ㄉ，但就習慣ㄌ」、「不累R這樣可以ㄇ」、「注音文很X北、很好笑欸，有時候嘲諷滿點」、「看到這種的很難受」、「我反而覺得加波浪號看起來比較煩躁ㄟ，有種拖長音的感覺，讓人感覺拖沓」。

其中也有網友提到，「我猜他們感覺這樣比較親切，不過確實結尾沒注音或語助詞容易讓人覺得嚴肅」、「注音文會給人一種比較輕鬆的感覺，我個人蠻喜歡用的，也算表達目前的語氣」、「我自己蠻常用，有些人覺得這樣是裝可愛，但我是覺得就感覺比較詼諧、有趣，有點語助詞的感覺，只會跟好朋友用」、「這樣語氣比較歡樂ㄚ，不然會有人不知道在玻璃心什麼」。

雖然訊息配上注音文或許能增加些許親切感，但恐怕也要看場合使用。過去曾有人因為對人資使用「注音文」，引發大票網友直呼傻眼，「正經的地方，不好好打字看了就無言」、「我覺得100%被刷掉」、「超不OK！這樣講話的用意是什麼」；但也有少部分人覺得要看公司風氣或人資個性。