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國小生考第五名被罰跪痛打！　施暴父親臉書回應：引起誤會感到抱歉

▲女童父親將體罰照片和影片在臉書公布，引發網友批評。（圖／翻攝自爆料公社）

▲女童父親將體罰照片和影片在臉書公布，引發輿論撻伐。（圖／翻攝自爆料公社）

記者楊惠琪／台北報導

新北市新店區某國小五年級女童，因為段考「只考」第五名，被父親處罰拿著獎狀下跪，用藤條狂抽40多下，體罰過程還拍下影片，放上臉書、傳給導師「昭告天下」，引發網路譁然。施暴父親今（3日）在臉書回應，拍影片ＰＯ上網只是要讓親朋好友知道這件事，不是要刻意散播，造成家暴誤會，感到十分抱歉，也收到許多善意提醒，感謝大家關心。不過並未說明為何要用打罵方式處罰考了第5名的女兒。

該名父親在臉書發文說，這次網路延燒事件新北市社會局、國小、新店分局並無怠惰，「我們在第一時間就已處理好孩子的事情。」

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他表示，影片PO網是給自己身邊真正有認識的親朋好友知道有這件事，並不是刻意要散播，但被FB上隨意加入的好友散播出去，父女倆是怎麼也沒料到的，「畢竟人家當初可能也是善意誤以為孩子被家暴，為此讓網路上人們如此關心，我們感到十分抱歉」，也收到了不少的善意提醒，真的很謝謝關心的群眾。

該名父親並澄清，網上誤傳的小女孩理光頭事件，實際是當時自己愛亂下標題，想說好友們看到會嚇到怎麼好像很嚴重而已，真實情況是大女兒在當時頭髮少又短常在學校被笑，也是經過討論詢問，才決定長痛不如短痛，理掉頭髮重長試試，現在才終於稍微好一點，在此一併澄清。

他並表示，自己沒有關閉臉書，而是有太多朋友打電話來關心，也才知道持續性有人留言吵到他們半夜休息了，才把所有文章設置為朋友才看得到。 他也把此發文設為公開，開放關心的人留言，並表示「您們的留言父女倆都會看得到」，最後再次感謝關心此次事件的人們。

但記者實際瀏覽該名父親臉書，並未開放留言功能，此外，發文內容也並未說明為何要用打罵方式處罰考了第5名的女兒，更讓網友炸鍋「按怒」，分享此篇發文痛罵，有網友說：「簡單來說就是，這個家長認為自己沒錯，而且堅持這樣打」、「誤以為家暴？家暴的家長還沒有覺得自己錯，把小孩的大腿打成這樣了，還覺得自己是適當管教」。

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