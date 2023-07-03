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社會 社會焦點 保障人權

懷疑前妻有新歡！家暴夫硬上還辯「測試鬆緊證清白」　判決出爐

▲▼昏迷,性侵,昏倒。（示意圖／取自123RF）

▲台北黃姓男子性侵前妻，還辯稱是前妻為了自證清白，主動求歡要他「測試鬆緊」。（示意圖／取自123RF）

記者郭玗潔／台北報導

台北女子小琳(化名)因受不了黃姓丈夫家暴，上法院訴離並申請保護令，但黃男仍糾纏不清，求歡被拒後懷疑小琳另結新歡，不顧她抗拒強行性侵得逞。黃男被告上法院後辯稱兩人合意，是小紋為了自證清白，自己要求他「測試鬆緊」，但法官不採信，依強制性交罪，處他3年10月徒刑。違反保護令的部分，合併處1年2月徒刑，可易科罰金。全案還可上訴。

判決指出，黃男對妻子小琳有家暴行為，兩人離婚後，經小琳向法院申請2年保護令，黃男仍不肯搬離同居處，小琳只好自行搬到飯店居住。但黃男仍不斷糾纏，去年9月16日又以「共同參加子女之班親會」為由，到飯店找小琳強留過夜，期間要求發生關係被拒，黃男因而疑心小琳有新對象。

隔天班親會結束後，小琳自行離去，黃男找不到人開始狂打電話，因小琳不願接聽，黃男就直接跑到飯店假意關心她安危，又要求發生關係。儘管小琳一直拒絕，黃男仍怒問「你是不是有別的男人，所以不跟我發生關係？」，強行抓住她雙手、性侵得逞。事後小琳覺得自己很髒，衝去浴室哭著洗澡，最後在朋友的建議下，前往醫院驗傷並報警，才回神注意到自己全身都是傷。

全案審理時，黃男自承自己主動求歡，又辯稱是小紋「自己叫他把性器官放進去就知道鬆緊、知道她有沒有跟別人亂來」，且為了告他性侵，傷口也是小紋自己製造的等等。

但法官不採信他說詞，指出黃男和小紋已離婚，小紋並無自證清白的義務，黃只能以子女名義要求和小紋相處，還被拒接電話，可見兩人已無男女情愫，且小紋當時又處於生理期，兩人並無發生合意性交的可能，另根據驗傷報告，小紋手、腳、下體皆有傷痕，可見黃男以強暴方式強制性交。

法官認為，黃男犯後不反省，不僅恐嚇小紋「我判刑確定我會做出什麼事我真的也不知道」，還情緒勒索子女，稱整個家因小紋報性侵而破碎，態度不可取。審酌黃須扶養子女等經濟情況，依強制性交罪，處3年10月徒刑。違反保護令的部分，合併處1年2月徒刑，可易科罰金。全案還可上訴。

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