快訊／疑與父吵架後輕生！姊發現送醫　「頸有勒痕」13歲少年不治

▲13歲國中生輕生亡。（示意圖／資料照）



記者陸運陞、黃資真／新北報導

新北市新店區一處公寓今（1）日下午3時許，1名13歲少年疑似輕生，失去呼吸心跳，脖子則有勒痕，姊姊返家發現時，發現弟弟沒有呼吸心跳，四肢僵硬，緊急通知待在房裡的的爸爸，並將弟弟送醫，但急救後仍宣告不治。

初步了解，事發時僅有少年與爸爸在家，少年疑與父親發生爭執才尋短，詳細事發原因有待進一步釐清。

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