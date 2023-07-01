新北新店13歲少年命危　頸部有明顯勒痕「身體已僵硬」送醫急救

新北市新店區一名男子日前開車載女友返家時，女友突然提出分手，雙方在車內引發口角，男子分心下自撞分隔島，下車後男子卻持刀自殘，民眾目擊後，誤認為砍人案件連忙報警。警方獲報趕抵，先將男子包紮，經查發現，男子之前曾在某停車場內昏迷，身上藏有毒品及斧頭，警方現場清查，在車內又查獲笑氣鋼瓶。