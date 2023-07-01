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新北新店13歲少年命危　頸部有明顯勒痕「身體已僵硬」送醫急救

▲新店國中生脖子上有明顯勒痕，命危送醫急救。（救護車示意圖）

▲新店國中生頸部有明顯勒痕，命危送醫急救中。（救護車示意圖）

記者陸運陞／新北報導

今天（1日）下午3時許，新北市新店區自由街公寓，驚傳13歲就讀國中的少年在家中突然無呼吸、心跳，家人發現男童脖子上有勒痕，立即報警處理。警消人員抵達，發現少年四肢僵硬、已無生命徵象，立即送往醫院急救，初步了解，當時家中只有男童與姊姊，父親經通知趕回，目前警方仍在釐清事件發生原因。

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