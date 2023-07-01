青春山海線荷花綻放　新北農村遊報你知

▲山線雙溪區上林里荷花田。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

青春山海線「荷花」現正滿開綻放中，新北市政府農業局推薦2條賞花結合農遊的消暑踏青路線，除了可以欣賞荷葉翻浪與清雅荷香的優美景色外，同時可以感受在地農村之美。

北海岸金山區清水農地一帶種植大面積牡丹蓮，有別於一般荷花，牡丹蓮花朵豐滿碩大狀似牡丹，花瓣多片且全天開花，顏色多樣，有純白、粉紅和白底紅邊，相當多變繽紛；而鄰近清水農地的六三社區，發展友善農耕輔導農民栽種荷花，社區內散布荷花田，頗有秘境尋幽之趣。

▲金山區清水農地六三社區荷花田。

另外，位於山線雙溪區上林里荷花田，每年仲夏都是喜愛賞荷民眾必去的景點。台2丙線的上林里荷花田面積達7.5公頃，種植有荷花及睡蓮，粉嫩荷花盛開與鮮綠荷葉交織，四周環繞綿延山景。怕曬太陽的民眾也可於夜間來訪，有別於白天的景色，入夜後點亮田埂的各色光影，更將夜間綻放的蓮花襯托得亮眼繽紛。

除了安排賞荷外，民眾還可順訪鄰近長源社區的泰發礦坑口與煤窯遺跡，並散步於昔日茶商的捷徑「中坑古道」，探訪百年福德祠；更多農遊活動及花況資訊可至「新北市農業局-稼日蒔光」臉書專頁掌握最新消息。

▲友善農耕輔導農民栽種荷花。

農業局長李玟表示，目前新北市共有18個農村再生社區，從生活、生產、生態等各面向深入推動社區永續發展，藉由農事體驗能讓民眾更加深入了解農村社區，打造全方位永續「農業健康市／式」，歡迎前往農村進行一場農事體驗小旅行。