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新北市圖推暑假100閱讀挑戰　邀學子「尬」好書拿獎學金

▲新北市圖推暑假100閱讀挑戰。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新北市圖推暑假100閱讀挑戰。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者戴上容、郭世賢／新北報導

放暑假了！為了豐富小朋友的暑假生活，新北市立圖書館特別於全市29區圖書分館規畫了一系列豐富有趣的「夏季閱世界」暑期閱讀親子活動，除了號召學子一起來「尬」好書拿獎學金，更特別與聖露西亞大使館合作，透過諾貝爾文學獎得主沃克特的作品，帶親子探索異國文化與傳統，透過閱讀認識世界。

新北市立圖書館「夏季閱世界」暑期閱讀親子活動於6月28日正式起跑，新北市文化局副局長于玟表示，暑假正是課外閱讀的好時機，學校的暑假作業通常都會有「讀書心得報告」，新北市立圖書館每年暑假和財團法人見賢思琪社會福利公益基金會以及財團法人新北市三重區先嗇宮共同舉辦的「悅讀一夏．輕鬆Fun暑假」活動，一向是新北市暑假活動的重頭戲之一。

于玟說，今年除了邀學子一起來「尬」好書，挑戰百本閱讀之外，同時以「我的情緒調色盤」為主題，邀請學子閱讀之後完成創意寫作、主題繪畫與AI創作任一任務，7月1日至8月22日只要在三蘆地區各圖書分館借閱百本書，便可獲得200元閱讀禮券；完成主題閱讀任務還有機會獲得1000至4000元不等的獎學金。

▲新北市圖推暑假100閱讀挑戰。（圖／新北市立圖書館提供）

除了鼓勵學子利用暑假多閱讀自己喜歡的讀物，「夏季閱世界」同時也規劃了一系列適合親子一起參加的閱讀學習活動，包括英語繪本戲劇體驗營（板橋四維分館）、英文繪本玩STEAM（總館）、「陪孩子一起探索自我」閱讀工作坊（三峽北大分館）、VR密室逃脫（青少年圖書館）。

兒童英文魔法屋（五股成功分館）、會做家事的小孩有創意、12歲以前要學的時間管理（三峽分館）、暑假作業補給站（新店區分館）等，還有聖露西亞大使館也將帶來充滿異國風情的傳統故事活動，為大小朋友介紹諾貝爾文學獎得主沃克特的作品，以及當地的地理、族群、文化、飲食等。

另外，陪讀「幸福餐券」暑假不放假！仍持續照顧弱勢學童(低收、中低收、高風險、身心障礙)的用餐需求，新北市28區34間圖書分館均提供餐券服務，有需要的學童只要參加圖書館免費的陪讀活動，便可以到便利商店兌換80元餐食，在暑假中也能獲得妥善的用餐照顧。詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2953-7868轉8003。

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