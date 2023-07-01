2023新北FUN街舞大賽開跑　即日起報名祭出總獎金40萬

▲2023新北FUN街舞大賽正式開跑。（圖／新北市板橋區公所提供，下同）

記者戴上容、郭世賢／新北報導

「新北FUN街舞大賽」邁入第15年，已培育無數街舞領域優秀人才，將於今年8月19、20日於新北市市民廣場舉辦，活動分六大賽事，總獎金40萬元，包括國中小排舞賽、高中職排舞賽、Allstyle、女力、霹靂舞賽事，即日起開始報名，當日還有「KPOP即播即跳」賽事於競技舞台舉行，開放現場民眾報名挑戰。

板橋區長陳奇正表示，為培育更多潛在的街舞人才，今年增加國中、國小排舞賽事組別，激發更多孩子接觸街舞運動的興趣和潛力，此外，為提倡性別平等、尊重多元性別，也特別辦理女力賽事，為女性舞者創造舞台與機會。

▲新北FUN街頭記者會。

6月30日活動開跑記者會特別邀請莊敬高中熱舞社團同學，以及三位新生代霹靂舞好手許智棋、林奕廷、李軒綾，帶來精彩的排舞和霹靂舞演出，為一年一度的新北FUN街舞大賽揭開序幕，期許未來有更多台灣街舞好手，從新北FUN街舞大賽起跑，逐步站上國際舞台，發光發亮。

活動宣傳影片以新北市的高中熱舞社團學生為主角，在板橋街頭青春舞動，象徵新北市政府長期致力推廣街舞運動，培育街舞新生代。賽前更規劃了「網路E學堂」系列影片，包括HIPHOP、霹靂舞、Locking、Jazz、VOGUE以及Ｗaacking六種舞蹈風格，邀請六位專業街舞老師親自錄製線上教學。同時推出「潮流新知」系列影片，以知識型影片觸發大眾對街頭文化的認識，特別邀請霹靂舞奧運國手劉承德、專業教練盧聖文現身螢幕解說，為台灣街舞邁向奧運舞台起跑準備。

陳奇正說，詳細活動內容與賽事報名資訊，可上「新北Fun街頭」官網或「新北Fun街頭」臉書粉專查詢；亦可電洽：02-2367-5055「新北Fun街頭小組」查詢，洽詢時間為每周一至周五，13:00-18:00。

▲莊敬高中開場表演。

▲霹靂舞好手暖場表演。