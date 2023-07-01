新北表揚模範公務人員　侯友宜肯定貢獻與付出

▲新北市社會局科長林秀穗（右2）與市長侯友宜及機關同仁合影，並獲薦參加行政院模範公務。（圖／新北市人事處提供）

記者戴上容、郭世賢／新北報導

新北市政府6月29日在市府3樓多功能集會堂盛大舉行模範公務人員暨績優人員頒獎典禮，由市長侯友宜親自頒獎表揚模範公務人員及績優人員，並邀請得獎者眷屬、各機關首長及同仁們共襄盛舉。典禮除黎明技術學院表演藝術系PinkBaby團體精彩開場表演外，單位同仁亦組成加油應援團，現場歡呼聲不斷，氣氛十分熱鬧。

侯友宜於頒獎典禮上，肯定並感謝得獎同仁的勇於任事及努力付出，同時也勉勵得獎同仁，獲獎是肯定也是殊榮，更是責任與承擔，期許得獎同仁持續在工作崗位上發揮所長，成為團隊夥伴的學習標竿，市府團隊上下齊心，共創市民有感服務。

市府人事處指出，今年從眾多優秀同仁中遴選出23位模範公務人員及30位績優人員，其中社會局林秀穗科長達成公托120家目標，推動公共托育合作聯盟，與私立托嬰中心及居家保母合作，提供家長多元托育選擇，公托推動政策於2022年榮獲第五屆政府服務品質獎。

景觀處長林俊德推動老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善，大幅提升新北市公園設施服務水準，並積極規劃北海夜金閃閃品牌-北海潮與火活動，2022年成功吸引近16萬人次民眾參與，創造豐碩經濟效益與城市行銷。

另外，績優人員部分，涵蓋法制、交通、社會、工程建設、文化及觀光旅遊等多項領域，顯示市府對各領域之重視。其中捷運工程局曾建融股長以其卓越的專業能力，成功執行「安坑輕軌運輸系統計畫」，並榮獲2022年國家卓越建設獎最佳規劃設計類金質獎肯定，提升新北市軌道建設形象。

經發局市場處股長王嘉國針對五股公有市場、樹林保安市場、三重中央市場等進行改建及改造，成功翻轉傳統市場潮濕、雜亂的刻板印象，尤其五股公有市場更榮獲國際公有建築大獎。

文化局科長羅珮瑄完成市定古蹟板橋放送所促參案，引進民間創意與資源共同合作，透過公私協力，讓板橋放送所成為新北市古蹟結合科技與表演藝術的數位放送旗艦基地，提高文化資產能見度及價值。