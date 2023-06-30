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社會 社會焦點 保障人權

現身控訴性侵！小紅老師加告3男1女　嗆NONO經紀人：我等你

記者劉昌松／台北報導　

網紅「小紅老師 」30日到台北地檢署按鈴控告藝人NONO涉嫌性騷擾、性侵未遂、性侵未成年等5項罪嫌，檢察官立即開庭，小紅老師除當庭提交個人整理的事證外，也說明自身受害經過。據了解，2小時的庭訊過程中，小紅老師又另外遞狀控告在網路上對她說閒話的3男1女共4名網友。

▲▼小紅老師前往北檢提告NONO陳宣裕 。（圖／記者李毓康攝）

▲小紅老師除了控告NONO涉嫌性騷、性侵未遂，還加告網友誹謗及恐嚇 。（圖／記者李毓康攝）

而得知NONO經紀人稍早隔空回應「交給司法調查」，小紅老師說：「太棒了，我等他！」

小紅老師20日凌晨po文，指控13年前被NONO摸腿「直接滑進我的內褲裡」，最後還被強吻、強抱、揉胸等，之後陸續接到20多名網友向她私訊也有過同樣遭遇，其中最年輕的受害人當時只有15歲，小紅老師認為NONO對這麼多人的指控都不正面回應，憤而在30日親自到北檢按鈴提告。

由於小紅老師並未準備相關提告書狀，內勤檢察官立即開庭聽取小紅老師的指控內容，據了解，小紅老師除了花2個小時仔細陳述遭NONO侵犯的過程外，也當庭提出自己整理的其他網友受害紀錄等相關事證，供檢察官參考，正式完成申告程序，全案將由北檢專責婦幼案件小組的檢察官接受後續調查。

在庭訊完之後，記者告訴小紅老師，NONO經紀人稍早回應「那就交由司法調查。」小紅老師說：「太棒了！他終於有回應了。這樣算是回應嗎？要跟我進入司法嗎？好！我等他！」

此外，小紅老師表示另外對4個網友遞狀提出告發，罪名包括恐嚇、誹謗，「他們用非常多激烈的留言，還有說：『NONO都幹免錢的，那我也要幹妳』之類的，這種的網友也滿多的，所以我提告了3個男生網友跟1個女生。」據了解，這部分案件將另由檢方輪分偵辦。

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