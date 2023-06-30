正面宣戰NONO涉性侵！小紅老師提告　檢察官立即開庭原因曝

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

日前踢爆藝人NONO（陳宣裕）涉性侵多位女性的網紅「小紅老師Anissa」，今（30日）以被害人身分親赴台北地檢署，按鈴控告NONO對她涉犯強制性交未遂、強制猥褻等罪嫌，並說證據就在她手上的灰色文件夾內，由於「小紅老師」沒委任律師預先準備訴狀，法警引導她採取言詞申告程序，正等候內勤檢察官開偵查庭訊問。

▲網紅「小紅老師Anissa」30日親赴台北地檢署，控告藝人NONO（陳宣裕）對她涉犯強制性交未遂、強制猥褻等罪嫌。（圖／記者黃哲民攝）

「小紅老師」抵達北檢前，外頭天色逐漸變暗、開始飄雨，而她等候檢察官開庭期間，北檢所在的台北市博愛特區變得雷雨交加，轟隆雷聲頻傳，儘管中央氣象局已對大台北等地區發布大雨特報、提醒局部地區注意雷擊與強陣風，仍有人跟「小紅老師」告NONO一事做聯想，戲稱「有冤屈哪！」

▲「小紅老師」（前右）到台北地檢署控告NONO陳宣裕。（圖／記者李毓康攝）

「小紅老師」從本月20日起，陸續po文與開記者會，踢爆NONO近20年來涉性侵約20位女性，其中年紀最小的當時僅15歲，部分性侵犯行更發生於NONO婚後，「小紅老師」指稱包括她自己也曾遭NONO狼爪襲擊，且NONO習慣無套硬上，有其他被害人受辱後，痛得去婦產科求診、情緒崩潰。

NONO形象因此大崩壞，隨即宣布停止演藝工作、「誠心深刻反省」，但「小紅老師」揭露他犯行惡劣程度，遠超過前幾名被爆料的男藝人，NONO也被網友封為這波演藝圈#Metoo風暴中「公認最噁」。

▲網紅「小紅老師Anissa」30日親赴台北地檢署控告藝人NONO（陳宣裕）涉嫌性侵，但沒預先備妥訴狀，受訪說證據就在她手上的灰色文件夾內。（圖／記者黃哲民攝）

「小紅老師」批NONO沒道歉的誠意，日前以表格公布她所知遭NONO蹂躪的20位被害人情節，預告今（30日）下午1點要到北檢按鈴控告NONO，大批媒體到場等候，「小紅老師」遲到約半小時才現身，表示願出面的受害者人數已增加到25位，但選擇各自提告，她今以被害人身分控告NONO對她涉犯強制性交未遂、強制猥褻等罪嫌。

不過「小紅老師」沒委任律師預先備妥訴狀，提告內容的人事時地物都只在她的腦海裡，她也說相關證據就在她手上1個灰色文件夾內、不便在鏡頭前公布，而她按下申告鈴後，隨即由法警引導採取言詞申告程序，到北檢偵查庭外等候內勤檢察官開庭訊問，完成訊問才算辦妥提告手續。